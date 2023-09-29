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Новосибирский 2ГИС не стал удалять негативные отзывы о школе английского языка

Новосибирский 2ГИС не стал удалять негативные отзывы о школе английского языка

29 сентября 2023, 11:45
Фото: Википедия
Иск в Арбитражный суд Новосибирской области поступил на сервис 2ГИС из-за негативных отзывов о школе английского языка. Его подала директор учреждения.

Глава школы «Ri School, центр английского языка» в Нижнекамске Ирина Васильева попросила 2ГИС удалить эти отзывы, но там ей отказали. Тогда вопрос пришлось решать в суде.

Представители сервиса потребовали отказать в удовлетворении таких требований. Они посчитали, что права истца никак не были ущемлены.

Суд постановил, что руководитель школы не уточнила, какую именно информацию о школе считает недопустимой. Было отмечено, что нарушений прав и законов не было.

Арбитражный суд Новосибирской области отказал главе школы английского языка в удовлетворении иска, пишет «Прецедент».

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Суд#2ГИС
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