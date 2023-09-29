Новосибирский 2ГИС не стал удалять негативные отзывы о школе английского языка

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Глава школы «Ri School, центр английского языка» в Нижнекамске Ирина Васильева попросила 2ГИС удалить эти отзывы, но там ей отказали. Тогда вопрос пришлось решать в суде.
Представители сервиса потребовали отказать в удовлетворении таких требований. Они посчитали, что права истца никак не были ущемлены.
Суд постановил, что руководитель школы не уточнила, какую именно информацию о школе считает недопустимой. Было отмечено, что нарушений прав и законов не было.
Арбитражный суд Новосибирской области отказал главе школы английского языка в удовлетворении иска, пишет «Прецедент».