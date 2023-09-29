Почти половина инвестиций в DeepTech-проекты приходится на медицинские технологии

Стоит отметить, что DeepTech представляет собой разработки в области искусственного интеллекта, новой мобильности (электротранспорт, беспилотники и т. п.), космических и квантовых технологий, life sciences, блокчейна, агротехнологий, энергетики, новых материалов, робототехники и сенсорики. Такие стартапы могут кардинально изменить работу отраслей и создать новые рынки. В свою очередь life sciences (медицинские устройства, персонализированная медицина на основе ИИ, генетика, синтетическая биология и др.) является самым популярным направлением DeepTech среди инвесторов в Российской Федерации в последние годы. Доля инвестиций в это направление составляет 46,1 процента.