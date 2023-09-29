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Почти половина инвестиций в DeepTech-проекты приходится на медицинские технологии

Почти половина инвестиций в DeepTech-проекты приходится на медицинские технологии

29 сентября 2023, 13:57
Фото: 1MI
Эксперты венчурного фонда «Восход», Агентства инноваций Москвы и группа «Интеррос» провели совместное исследование рынка глубоких технологий. С 2017 года по 2022 год доля инвестиций в DeepTech в Российской Федерации в общем объеме венчурных вложений была в диапазоне от 8 до 19%.

Издание пишет, что об этом рассказал Артур Мартиросов, партнер фонда «Восход». Он также сообщил, что в январе — июле 2023 года венчурные инвестиции выросли на 15% к аналогичному периоду 2022 года — до $79,5 млн. Средний размер инвестиций в один DeepTech-проект — $2,1 миллиона в 2022 году.

Стоит отметить, что DeepTech представляет собой разработки в области искусственного интеллекта, новой мобильности (электротранспорт, беспилотники и т. п.), космических и квантовых технологий, life sciences, блокчейна, агротехнологий, энергетики, новых материалов, робототехники и сенсорики. Такие стартапы могут кардинально изменить работу отраслей и создать новые рынки. В свою очередь life sciences (медицинские устройства, персонализированная медицина на основе ИИ, генетика, синтетическая биология и др.) является самым популярным направлением DeepTech среди инвесторов в Российской Федерации в последние годы. Доля инвестиций в это направление составляет 46,1 процента.

Также значительное финансирование получили робототехника и сенсорика (17,5% всех инвестиций с 2017 года) и искусственный интеллект (12,7% инвестиций), — поделилась Анна Раевская, руководитель аналитического центра Агентства инноваций Москвы, в ходе презентации.

Надо заметить, что 89 процентов НФТ-токенов ничего не стоят, поскольку находятся в серой зоне и их права не подтверждены. Так что будущее за легальными токенами, первые из которых были выпущены «Интерросом» Владимира Потанина на фрески Эрмитажа.

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