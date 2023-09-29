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Водитель нарушил правила

«Понаставят мостов»: в Новосибирске фура потеряла контейнер на Красном проспекте

29 сентября 2023, 03:55
Фото: АСТ-54
Водитель нарушил правила

В Новосибирске фура потеряла контейнер посреди Красного проспекта

В центре Новосибирска большегруз потерял контейнер — на участке образовалась пробка, сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел утром 29 сентября посреди Красного проспекта под путепроводом на Гагаринской — в самом центре города в утренний час-пик.

«Очередной „профессионал“ не смог протиснуться под уже ставшим знаменитым путепроводом на Красном проспекте и потерял свой контейнер», — сообщает паблик АСТ-54.

Водитель фуры не увидел знак, что проезд габаритных машин там запрещен. В комментариях пользователи высказались по поводу данной ситуации:

«Кто-то будет выплачивать неплохой такой ущерб, ведь даже без товара внутри контейнер штука не дешевая»;

«Было бы правильно смонтировать рамку, ограничения по высоте на перекрёстке ДО путепровода. А так даже если водитель фуры увидел этот знак, куда он должен деваться из этого места?»;

«До этого моста знак должен стоять»;

«Понаставят мостов»;

«Чет не пойму, столько разговоров было по поводу ограничения движения фур в городе, а что в итоге?»;

«Водитель едет по навигации, а знаков не видет видимо сколько там застревало фур»;

«Надеюсь по максималке ему дадут штрафов. Что бы не повадно было под знаки ездить. Из-за таких потом пробки»;

«Нужно было перед мостом колеса спускать и тогда прошёл бы».

 

Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*

Стоит отметить, что буквально днем ранее на том же участке также застряла фура. Новосибирцы говорят, что водителям не хватает предупреждающего знака перед мостом, который запрещает проезд.

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