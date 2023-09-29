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Отопление включили во всем Новосибирске

Последний этап подключения: где дали отопление в Новосибирске 29 сентября 2023

29 сентября 2023, 00:47
Фото: 1MI
Отопление включили во всем Новосибирске

В Новосибирске начался последний этап подключения отопления в жилые дома

Отопление в жилых домах Новосибирска начали включать с 25 сентября. Подключение происходит поэтапно, и на данный момент уже завершился третий этап: какие районы и улицы получили тепло 29 сентября 2023?

Даты подключения для каждого района были определены и объявлены в СГК. В рамках третьего этапа отопления 29 и 30 сентября были подключены следующие районы и улицы:

— Улицы Котовского, Горская и Горский микрорайон, проспект Карла Маркса, Геодезическая, Новогодняя (нечетная сторона), Блюхера (четная сторона), Немировича-Данченко, Ж/к Панорама, район Областной больницы, относящиеся к ТЭЦ-2 (Ленинский вывод).

— Улицы Революции, Коммунистическая, Советская, Спартака, Чаплыгина от улицы Революции до Красного проспекта, Свердлова, Октябрьская, Щетинкина, Депутатская, М. Горького от проезда Виктора Ващука до Красного проспекта, Дмитрия Шамшурина, Ивачева, Ленина, Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль — включены в ТЭЦ-2 (Городской вывод).

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— Часть Троллейного ж/м, улицы Киевская, Новосибирская, Широкая, Титова (нечетная сторона), площадь Станиславского, улицы Ударная, Вертковская, Степная, Костычева, Серафимовича, Спортивная, ж/м Чистая Слобода, Немировича-Данченко, Северо-Чемской ж/м, Оловозаводская (нечетная сторона), Водозабор, частично Затулинский ж/м, УО «Рихард», ЖСК «Старт» и Матрёшкин двор — подключены к ТЭЦ-3.

— Улицы Тимирязева, Вавилова, Калинина, Перевозчикова, Жуковского, Дачная, Д. Донского, Северная, А. Невского, Игарская, Фадеева — включены в ТЭЦ-4.

— Улицы Выборная, Заслонова, Коминтерна, Промышленная, Комбинатская, Шевченко, Толстого, Белинского, Автогенная, Грибоедова, Коммунстроевская, Крамского, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Псковская, Радиотехническая, Узловая, Воинская, Гурьевская, Ленинградская, Тургенева, Чехова, Тополевая, Гаранина, Василия Старощука, Артиллерийская, 2-й пер. Панфиловцев, Карла Либкнехта, Пролетарская, Короленко, Бориса Богаткова, Федосеева, Московская, Кирова, Белинского, Лескова, Маковского, 1-я Инская, Алтайская, Лобова, Железнодорожная, Нарымская, Челюскинцев, Сибирская, Красноярская, 1905 года, Красный проспект, Вокзальная магистраль, Дмитрия Шамшурина, Омская, Салтыкова-Щедрина, Ленина, Мичурина, Романова, Ядринцевская, Советская, Державина, Крылова, Семьи Шамшиных, О. Жилиной, Ядринцевская, Холодильная, Сухарная, Тимирязева, Кропоткина, Линейная, Кавалерийская, Деповская, Пулеметная, Галущака, Союза Молодежи, Дуси Ковальчук, Ельцовская — относятся к ТЭЦ-5.

Таким образом, отопление подключили во всех районах города, обеспечивая комфортные условия проживания для жителей Новосибирска. Полный список всех подключений смотрите на сайте СГК.

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#Новосибирск#Улицы#Тепло#Отопление#Районы#СГК#Эмилия Губарева
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