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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Это была последняя неделя сентября

Продажа ребенка и убийство феминистки: что произошло в Новосибирске за неделю

29 сентября 2023, 10:56
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Это была последняя неделя сентября
С 25 по 29 сентября в Новосибирске произошло немало событий — от интересных до трагичных. Atas.Info собрал главные новости недели.

Продажа ребенка в интернете

На популярном сайте объявлений появилась запись о продажи совсем маленького ребенка. Геолокация сайта определила, что объявление было размещено из Новосибирска. Однако предполагается, что матерью могла быть жительница Омска. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверки.

Что известно о матери, продающей ребенка в Интернете — последние новости
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Снос берез на Красном проспекте

В мэрии объяснили, что совсем молодые деревья необходимо заменить. Они находятся в не самом удачном месте, из-за чего не растут, быстро сохнут и гниют. На месте выкорчеванных растений должны уже скоро посадить клены Гиннала и живую изгородь из ив. Отметим, что многим новосибирцам не понравилась идея сноса молодых деревьев.

На Красном проспекте начинают рубить деревья — зачем это делают?
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Отмена Rammstein

Неделю назад в Новосибирске силами активистов отменили оркестровый концерт «Симфония Rammstein». Однако в городе через месяц запланирован еще один похожий концерт. Общественники пытаются добиться и его срыва. Концерт состоится 22 октября.

Что, опять? «Симфонию Rammstein» вновь отменяют в Новосибирске
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Ольга Бузова посетила НГУ

Бывшая ведущая «Дома-2» посетила главный вуз Новосибирска во время съемок нового шоу. В нем артистка предстает в образе Ольге вузовой. В НГУ она искала самого красивого студента — будущего Илона Маска или Марка Цукерберга.

В Новосибирске Ольге Бузовой измерили мозговые волны
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20-летие Чуйского землетрясения

Сильнейшее землетрясение содрогло Сибирь ровно 20 лет назад. Его особенно почувствовали жители Новосибирска. На Алтае, где находился эпицентр, и вовсе полностью разрушились несколько сел. Atas.Info вспомнил, как это было.

Почувствовали даже в Новосибирске: 20 лет назад произошло Чуйское землетрясение
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Карта «Тройка» в транспорте

В Новосибирске скоро можно будет расплачиваться московской картой «Тройка». Минтранс Новосибирской области заключит договор со столичной компанией «СберТройка».

В Новосибирске транспорт переводят на расчеты по московской карте «Тройка»
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Новый праздник в Новосибирске

В городе планируют учредить День реки Обь. С такой инициативой выступили общественники. Предполагается, что новый праздник поможет улучшить экологическое состояние реки, которая считается самой грязной в Сибири. Кстати, на очистку реки планируют выводить чиновников.

День Оби предлагают учредить общественники из Новосибирска
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Убийство феминистки

Стало известно о гибели новосибирской феминистки. Девушку жестоко убили в Турции. Она отстаивала права женщин и много писала в соцсетях. При этом расправиться с ней мог любовник из Сирии, с которым они вместе жили.

Сирийский «зайчик из Тиндера» мог убить новосибирскую феминистку: кто еще ей угрожал
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Ремонт дорог в снег

В Новосибирске могут не успеть завершить дорожный ремонт до конца сезона. Сейчас в городе остаются не завершенными около 10 участков дорог — это только официальные данные. Сами горожане утверждают, что в городе остается много разрытых мест.

Дорожный ремонт могут не завершить в Новосибирске до первого снега
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Культурная столица России

28 сентября в Москве объявили культурную столицу России — город-победитель на год станет центром притяжения для туристов. В нем пройдут яркие мероприятия, фестивали, постановки. Новосибирск вышел в финал и стал одним из восьми участников, однако звания Культурной столицы не удостоился.

Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
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Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
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