Продажа ребенка и убийство феминистки: что произошло в Новосибирске за неделю

В мэрии объяснили, что совсем молодые деревья необходимо заменить. Они находятся в не самом удачном месте, из-за чего не растут, быстро сохнут и гниют. На месте выкорчеванных растений должны уже скоро посадить клены Гиннала и живую изгородь из ив. Отметим, что многим новосибирцам не понравилась идея сноса молодых деревьев.