Продажа ребенка и убийство феминистки: что произошло в Новосибирске за неделю

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
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Updated Сегодня, 11:01
На популярном сайте объявлений появилась запись о продажи совсем маленького ребенка. Геолокация сайта определила, что объявление было размещено из Новосибирска. Однако предполагается, что матерью могла быть жительница Омска. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверки.
В мэрии объяснили, что совсем молодые деревья необходимо заменить. Они находятся в не самом удачном месте, из-за чего не растут, быстро сохнут и гниют. На месте выкорчеванных растений должны уже скоро посадить клены Гиннала и живую изгородь из ив. Отметим, что многим новосибирцам не понравилась идея сноса молодых деревьев.
Неделю назад в Новосибирске силами активистов отменили оркестровый концерт «Симфония Rammstein». Однако в городе через месяц запланирован еще один похожий концерт. Общественники пытаются добиться и его срыва. Концерт состоится 22 октября.
Бывшая ведущая «Дома-2» посетила главный вуз Новосибирска во время съемок нового шоу. В нем артистка предстает в образе Ольге вузовой. В НГУ она искала самого красивого студента — будущего Илона Маска или Марка Цукерберга.
Сильнейшее землетрясение содрогло Сибирь ровно 20 лет назад. Его особенно почувствовали жители Новосибирска. На Алтае, где находился эпицентр, и вовсе полностью разрушились несколько сел. Atas.Info вспомнил, как это было.
В Новосибирске скоро можно будет расплачиваться московской картой «Тройка». Минтранс Новосибирской области заключит договор со столичной компанией «СберТройка».
В городе планируют учредить День реки Обь. С такой инициативой выступили общественники. Предполагается, что новый праздник поможет улучшить экологическое состояние реки, которая считается самой грязной в Сибири. Кстати, на очистку реки планируют выводить чиновников.
Стало известно о гибели новосибирской феминистки. Девушку жестоко убили в Турции. Она отстаивала права женщин и много писала в соцсетях. При этом расправиться с ней мог любовник из Сирии, с которым они вместе жили.
В Новосибирске могут не успеть завершить дорожный ремонт до конца сезона. Сейчас в городе остаются не завершенными около 10 участков дорог — это только официальные данные. Сами горожане утверждают, что в городе остается много разрытых мест.
28 сентября в Москве объявили культурную столицу России — город-победитель на год станет центром притяжения для туристов. В нем пройдут яркие мероприятия, фестивали, постановки. Новосибирск вышел в финал и стал одним из восьми участников, однако звания Культурной столицы не удостоился.