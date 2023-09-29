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О пострадавших не сообщается

Шокирующие кадры: под Новосибирском автомобиль разорвался на части от удара о столб

29 сентября 2023, 01:35
Фото: АСТ-54
О пострадавших не сообщается

Под Новосибирском автомобиль Toyota разорвало из-за удара о столб

Автомобиль Toyota сложился пополам после столкновения со столбом под Новосибирском, при этом обстоятельства аварии и информация о пострадавших пока неизвестны.

Возле Новосибирска произошла серьезная авария, в результате которой автомобиль Toyota столкнулся со столбом и разорвался на две половины. Жители поселка Кольцово сообщили о происшествии в Telegram-канале АСТ-54 Black.

По опубликованным фото видно, что двери у машины сильно деформированы, лобовое стекло разбито, а вокруг разбросано множество осколков.

Удивительно, но нет признаков крови, сообщают очевидцы. Пока нет информации о пострадавших. В Госавтоинспекции региона пока не комментируют этот инцидент.

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#Новосибирск#ДТП#Авария#Эмилия Губарева
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