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В Новосибирске началась регистрация на довыборы депутатов в горсовет

В Новосибирске началась регистрация на довыборы депутатов в горсовет

29 сентября 2023, 08:58
Фото: 1MI
Стартовала регистрация на дополнительные выборы депутатов горсовета Новосибирска 29 сентября. Голосование пройдет по избирательным округам №40 и №49.

Регистрация кандидатов завершится 25 октября в 18:00 по местному времени. Предстоит собрать минимум 146 подписей на округе №40, и 113 — на округе №49.

За проведение довыборов ранее проголосовали почти все депутаты, которые приняли участие в сессии горсовета. Выборы начнутся 17 декабря 2023 года.

Напомним, ранее эти округа представляли Сергей Бойко* (признан инагентом в РФ) и Хельга Пирогова. Их лишили полномочий, когда они покинули страну.

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#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Выборы#Горсовет
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