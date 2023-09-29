В Новосибирске началась регистрация на довыборы депутатов в горсовет

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Published Сегодня, 08:58
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Регистрация кандидатов завершится 25 октября в 18:00 по местному времени. Предстоит собрать минимум 146 подписей на округе №40, и 113 — на округе №49.
За проведение довыборов ранее проголосовали почти все депутаты, которые приняли участие в сессии горсовета. Выборы начнутся 17 декабря 2023 года.
Напомним, ранее эти округа представляли Сергей Бойко* (признан инагентом в РФ) и Хельга Пирогова. Их лишили полномочий, когда они покинули страну.