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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Новосибирске планируют продлить Красный проспект до Родников

В Новосибирске планируют продлить Красный проспект до Родников

29 сентября 2023, 13:01
Фото: atas.info
В Новосибирске хотят продлить Красный проспект до жилого района Родники. Пока неизвестно, сколько времени понадобится на строительство этого участка дороги.

Проектом займется «Метро Мир». Застройщиком выступит АО ХК «Сибирский деловой союз». Компания самостоятельно покроет затраты на исследовательские работы по проекту.

Согласно генплану города, продление Красного проспекта от улицы Аэропорт до Мясниковой должно быть завершено к 2030 году. Изначально предполагается, что дорога будет проходить через аэропорт «Северный».

Однако неизвестно, как будет финансироваться строительство данного участка. Сейчас нет планов начать реализацию проекта в период с 2023 по 2025 год, пишет НГС.

#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Проект#Красный проспект
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