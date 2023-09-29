Застройщик-банкрот продает акватермальный комплекс у Бугринского моста в Новосибирске

Речь идет о громком проекте Soho Pool Club, реализацию которого в 2021 году начал бизнесмен Дмитрий Котов. Предполагалось, что в 2022 году на берег Оби появится трехъярусный круглогодичный комплекс с пляжем, бассейнами, саунами и заведениями общепита. При этом, эксплуатировать комплекс должен был муниципалитет, отдавая часть прибыли собственнику. 16 марта 2021 года между ООО «Транспортное агентство», принадлежащим Котову, и МБУК ПКиО «Бугринская роща» был подписан договор, согласно которому застройщик после завершения работ передавал комплекс бассейнов и трассу для сноутьюбинга во временное владение муниципальному парку. Парк, в свою очередь, безвозмездно выделяет земельный участок для возведения развлекательного комплекса.