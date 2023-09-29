Застройщик-банкрот продает акватермальный комплекс у Бугринского моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
На одной из интернет-площадок в Новосибирске появилось объявление о продаже круглогодичного термального комплекса с 3 бассейнами с подогревом общей площадью 700 квадратных метров на участке 0.5 Га на территории парка «Бугринская роща» рядом с Бугринским мостом. Владелец хочет выручить 150 миллионов рублей.
Продавец так описывает выгоду, которая сулит покупателю: «Пассивный доход от инвестиций (окупаемость 2 года, дивиденды каждые полгода, участие в совете директоров). Продажа доли с капитализацией до 3 раз после запуска». У комплекса, по словам собственника, есть потенциал для развития: строительство закрытой части на прилегающем участке площадью 1.5 гектара.
Речь идет о громком проекте Soho Pool Club, реализацию которого в 2021 году начал бизнесмен Дмитрий Котов. Предполагалось, что в 2022 году на берег Оби появится трехъярусный круглогодичный комплекс с пляжем, бассейнами, саунами и заведениями общепита. При этом, эксплуатировать комплекс должен был муниципалитет, отдавая часть прибыли собственнику. 16 марта 2021 года между ООО «Транспортное агентство», принадлежащим Котову, и МБУК ПКиО «Бугринская роща» был подписан договор, согласно которому застройщик после завершения работ передавал комплекс бассейнов и трассу для сноутьюбинга во временное владение муниципальному парку. Парк, в свою очередь, безвозмездно выделяет земельный участок для возведения развлекательного комплекса.
Из планов удалось реализовать только постройку трассы для сноутьюбинга с подъемником. Строительство комплекса бассейнов замерло в 2022 году. Дмитрий Котов объяснял остановку работ прекращением финансирования со стороны европейских партнеров, которые, якобы, отказались от сотрудничества после начала специальной военной операции на Украине.
«В связи с существенным нарушением срока монтажа комплексного проекта „Бассейн“ на территории парка по вине ООО „Транспортное агентство“, МАУ „Дирекция городских парков“ было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, на основании которого планировалось размещение данного объекта. В адрес ООО „Транспортное агентство“ было направлено уведомление от 31.03.2023 № 364, содержащее требование о демонтаже размещенного на территории парка оборудования», — сообщили редакции Atas.info в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.
Поскольку собственник в результате не предпринял никаких действий, сейчас юристы мэрии готовят исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием об освобождении земельного участка от имущества, принадлежащего ООО «Транспортное агентство», добавили в департаменте.
Между тем, 20 сентября 2023 года решением арбитражного суда ООО «Транспортное агентство» признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. «Невозможно восстановить платежеспособность должника», — говорится в судебном решении. Как следует из картотеки арбитража, заявление о банкротстве еще в январе 2023 года подало АО «РДЖ Логистика», задолженность структуры Котова перед которым составляет 21, 151 млн рублей.
«Завершение работ по монтажу оборудования, принадлежащего ООО „Транспортное агентство“, на земельном участке, предоставленном в постоянное пользование МАУ „Дирекция городских парков“, в том числе третьими лицами, в настоящее время не представляется возможным», — комментируют в мэрии решение арбитражного суда.
Еще одна компания Дмитрия Котова, АО «Сохо Пул Клаб», созданная специально для реализации амбициозного проекта, по данным системы СПАРК, закончила 2022 год с убытком в размере немногим менее одного миллиона рублей. Уставной капитал компании составляет 118 тысяч рублей, единственным учредителем и управляющим является сам Дмитрий Котов.
На момент публикации этого материала статус объявления о продаже акватермального комплекса поменялся с активного на архивный. Связаться с Дмитрием Котовым редакции не удалось.