Женщины из Новосибирска хотят познакомиться с военными и ищут пару в соцсетях

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Сейчас для некоторых женщин образ идеального мужчины неразрывно связан с военной службой. Они ищут мужественных и ответственных мужчин.
В поисках такого партнера они активно присоединяются к тематическим группам знакомств в популярной социальной сети «ВКонтакте». Таких групп насчитывается более 30. Самое большое сообщество имеет почти 36 тысяч участников, при этом наибольшую активность проявляют женщины.
Профили военнослужащих, особенно с фотографиями в камуфляже и с медалями, вызывают настоящий ажиотаж. Сибирячки мечтают познакомиться с лейтенантом или хотя бы рядовым, а также с военнослужащими, пишет НГС.
Женщины рассуждают на тему отношений с военными. По их словам, это особенные мужчины, которые ответственны за свои слова, свою семью. В особенности, популярностью пользуются представители сильного пола, которые служат в зоне СВО.
У каждой разный вкус: кто-то ищет полицейского, кто-то представителя ФСИН, а кто-то контрактника. В группах дамы публикуют свои фотографии, описание себя и критерии нужного спутника жизни. Они собирают десятки лайков. Также делают и мужчины, но вот лайков у них гораздо больше.