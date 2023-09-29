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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Некоторые женщины любят военных

Женщины из Новосибирска хотят познакомиться с военными и ищут пару в соцсетях

29 сентября 2023, 03:23
Фото: Midjourney
Некоторые женщины любят военных

Женщины из Новосибирска мечтают познакомиться с военными и ищут их в соцсетях

Почему девушки ищут любовь и поддержку сильного мужчины среди военнослужащих, в том числе тех, кто сейчас находится в зоне СВО?

Сейчас для некоторых женщин образ идеального мужчины неразрывно связан с военной службой. Они ищут мужественных и ответственных мужчин.

В поисках такого партнера они активно присоединяются к тематическим группам знакомств в популярной социальной сети «ВКонтакте». Таких групп насчитывается более 30. Самое большое сообщество имеет почти 36 тысяч участников, при этом наибольшую активность проявляют женщины.

Профили военнослужащих, особенно с фотографиями в камуфляже и с медалями, вызывают настоящий ажиотаж. Сибирячки мечтают познакомиться с лейтенантом или хотя бы рядовым, а также с военнослужащими, пишет НГС.

Женщины рассуждают на тему отношений с военными. По их словам, это особенные мужчины, которые ответственны за свои слова, свою семью. В особенности, популярностью пользуются представители сильного пола, которые служат в зоне СВО.

У каждой разный вкус: кто-то ищет полицейского, кто-то представителя ФСИН, а кто-то контрактника. В группах дамы публикуют свои фотографии, описание себя и критерии нужного спутника жизни. Они собирают десятки лайков. Также делают и мужчины, но вот лайков у них гораздо больше.

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#Новосибирск#Военные#Любовь#СВО#Эмилия Губарева
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