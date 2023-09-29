Женщины из Новосибирска хотят познакомиться с военными и ищут пару в соцсетях

У каждой разный вкус: кто-то ищет полицейского, кто-то представителя ФСИН, а кто-то контрактника. В группах дамы публикуют свои фотографии, описание себя и критерии нужного спутника жизни. Они собирают десятки лайков. Также делают и мужчины, но вот лайков у них гораздо больше.