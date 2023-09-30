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Published Сегодня, 05:52

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Два человека погибли

Чем опасен гниющий картофель, рассказал врач из Новосибирска

30 сентября 2023, 05:52
Фото: 1MI
Два человека погибли

Врач из Новосибирска Олег Пидгайный объяснил, чем опасен гниющий картофель

Во Владивостоке двое парней отравились запахом гниющего картофеля, с которым они работали в погребе.

В погребе во Владивостоке нашли тела двух молодых парней, которые перебирали гнилой картофель. При осмотре места, заметила специфический запах, который обычно сопровождает портящийся овощ. Согласно информации от прокуратуры, именно это могло стать причиной смерти.

Доктор Олег Пидгайный, специалист по лечению и сердечно-сосудистым заболеваниям и главный врач медицинского центра «Блеск» объяснил, что гниющий картофель опасен из-за выделения разных видов газов. При процессе гниения овоща выделяются аналоги спирта, метана и тиолов, пишет НГС. Эти вещества способны вызвать отравление у человека. Характерными симптомами такого отравления являются слабость, головокружение и потеря сознания.

Если у человека появятся подобные симптомы, его следует вывести на свежий воздух. Затем необходимо вызвать скорую помощь.

Достали тела. Два человека погибли в Новосибирске при сушке погреба
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Россия#Эмилия Губарева
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