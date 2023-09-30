Чем опасен гниющий картофель, рассказал врач из Новосибирска

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
В погребе во Владивостоке нашли тела двух молодых парней, которые перебирали гнилой картофель. При осмотре места, заметила специфический запах, который обычно сопровождает портящийся овощ. Согласно информации от прокуратуры, именно это могло стать причиной смерти.
Доктор Олег Пидгайный, специалист по лечению и сердечно-сосудистым заболеваниям и главный врач медицинского центра «Блеск» объяснил, что гниющий картофель опасен из-за выделения разных видов газов. При процессе гниения овоща выделяются аналоги спирта, метана и тиолов, пишет НГС. Эти вещества способны вызвать отравление у человека. Характерными симптомами такого отравления являются слабость, головокружение и потеря сознания.
Если у человека появятся подобные симптомы, его следует вывести на свежий воздух. Затем необходимо вызвать скорую помощь.