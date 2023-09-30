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Published Сегодня, 01:58

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График выплаты детских пособий с 1 октября 2023 года: полный список

График выплаты детских пособий с 1 октября 2023 года: полный список

30 сентября 2023, 01:58
Фото: Midjourney
Детские пособия в октябре 2023 года поступят в соответствии с графиком. Публикуем расписание прихода выплат на банковские карты и в почтовые отделения.

Кто получит выплаты с 1 октября 2023: список

Финансовую помощь от государства ожидают следующие категории получателей:

- Дети до 17 лет;

- Беременные женщины;

- Родители по уходу за ребенком до 1,5 лет, если они при этом не работают;

- дети-чернобыльцы;

- дети солдат срочников, участников СВО.

Также выплатят пособие родителям по случаю рождения первого ребенка. Деньги приходят до достижения малышом 3 лет.

Когда поступят выплаты на детей в октябре 2023

Социальный фонд России сейчас занимается оформление пособий на детей и отправкой денег в семьи. У учреждения есть единый график выплат – это 3 число каждого месяца.

В октябре не стоит ждать досрочных зачислений. Все потому, что 3 октября будет рабочим днем. Деньги поступят на карты «Мир».

Если родители получают деньги через почтовые отделения, они могут это сделать в период с 3 по 25 октября. Средства из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет приходят обычно 5 октября.

Работающие родители получают выплаты по уходу за детьми по 8 числам. В октябре этот день выпадет на выходной, значит деньги стоит ждать уже 6 числа.

Пособия от соцзащиты на детей от 3 до 7 лет должны прийти до 25 октября.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Выплаты#График
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