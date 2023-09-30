График выплаты детских пособий с 1 октября 2023 года: полный список

Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
Modified Сегодня, 01:58
Updated Сегодня, 01:58
Финансовую помощь от государства ожидают следующие категории получателей:
- Дети до 17 лет;
- Беременные женщины;
- Родители по уходу за ребенком до 1,5 лет, если они при этом не работают;
- дети-чернобыльцы;
- дети солдат срочников, участников СВО.
Также выплатят пособие родителям по случаю рождения первого ребенка. Деньги приходят до достижения малышом 3 лет.
Социальный фонд России сейчас занимается оформление пособий на детей и отправкой денег в семьи. У учреждения есть единый график выплат – это 3 число каждого месяца.
В октябре не стоит ждать досрочных зачислений. Все потому, что 3 октября будет рабочим днем. Деньги поступят на карты «Мир».
Если родители получают деньги через почтовые отделения, они могут это сделать в период с 3 по 25 октября. Средства из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет приходят обычно 5 октября.
Работающие родители получают выплаты по уходу за детьми по 8 числам. В октябре этот день выпадет на выходной, значит деньги стоит ждать уже 6 числа.
Пособия от соцзащиты на детей от 3 до 7 лет должны прийти до 25 октября.