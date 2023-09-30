Мэрия назвала сроки ремонта Димитровского моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Причиной необходимости ремонта стали обнаруженные дефекты моста в 2022 году, включая колейность. Арбитражный суд в августе того же года обязал компанию «Новосибирскавтодор» устранить эти дефекты. Ремонт по контракту, заключенному в 2018 году, был выполнен.
Однако подрядчик заявил, что выбоины, колея и просадка полотна возникли из-за неподходящей интенсивности движения для данного типа дороги. Компания отказалась провести ремонт по гарантии, и суд поддержал ее аргументы.
В августе 2023 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вынес решение о необходимости все-таки провести ремонт «Новосибирскавтодором», пишет НГС.
Также было отмечено, что в 2023 году наиболее поврежденные участки дорожного полотна на Димитровском мосту ремонтировала компания «ДЭУ №1».