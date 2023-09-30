atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Димитровский мост в плохом состоянии

Мэрия назвала сроки ремонта Димитровского моста в Новосибирске

30 сентября 2023, 04:23
Фото: atas.info
Димитровский мост в плохом состоянии

В Новосибирске мэрия назвала сроки ремонта Димитровского моста

В планах мэрии Новосибирска на 2024 год — ремонт Димитровского моста. Предполагается, что работы начнутся в мае–июне того года и займут около двух лет.

Причиной необходимости ремонта стали обнаруженные дефекты моста в 2022 году, включая колейность. Арбитражный суд в августе того же года обязал компанию «Новосибирскавтодор» устранить эти дефекты. Ремонт по контракту, заключенному в 2018 году, был выполнен.

Однако подрядчик заявил, что выбоины, колея и просадка полотна возникли из-за неподходящей интенсивности движения для данного типа дороги. Компания отказалась провести ремонт по гарантии, и суд поддержал ее аргументы.

В августе 2023 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вынес решение о необходимости все-таки провести ремонт «Новосибирскавтодором», пишет НГС.

Также было отмечено, что в 2023 году наиболее поврежденные участки дорожного полотна на Димитровском мосту ремонтировала компания «ДЭУ №1».

Наконец-то: в Новосибирске закончили ремонт лестницы у Речного вокзала
Узнать подробнее
Читайте также:
Дорожный ремонт могут не завершить в Новосибирске до первого снегаВ Новосибирске идет завершающий этап ремонта дорогКогда завершат ремонт на раскопанных улицах в Новосибирске — где сейчас меняют трубы
#Новосибирск#Ремонт#Дорога#Мэрия#Эмилия Губарева#Подрядчик#Дефекты
Подпишитесь
Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
28 сентября, 19:12
Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск
28 сентября, 14:40
Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области
Вчера, 02:26
Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев
Вчера, 11:13
Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года
28 сентября, 03:20
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
27 сентября, 02:00