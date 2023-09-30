Правозащитник рассказал, как теряются деньги на платных подписках

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Правозащитник уверен, что ситуация с платными подписками на мобильных устройствах — это бич современного общества. А все потому, что сервисы научились успешно прятать информацию о платных подписках.
В итоге, у человека с карты автоматически списываются деньги, а он даже не понимает — за что.
«Я сам столкнулся с этой проблемой, когда мой ребенок попросил 1,5 тысячи рублей для пополнения счета на телефоне. Сперва я даже не понял, откуда набежала такая сумма. Пару месяцев давал деньги, а потом решил разобраться, на что они уходят», — отмечает Александр Хуруджи.
Спикер рассказывает, что выявить платные подписки сразу не удалось — информации о них не оказалось в приложениях мобильного телефона.
«Пришлось запрашивать сведения у мобильного оператора. Тут-то и выяснилось, что в личном кабинете пользователя маленькими, незаметными строчками прописано, за какие подписки регулярно, раз в десять дней, с карты снимают средства. Любопытно, что этими подписками мой ребенок даже не пользовался», — комментирует собеседник.
Больше всего от платных подписок, по словам эксперта, страдают дети и пожилые люди.
«Мой ребенок даже не знал, что оформил платную подписку на какой-то журнал. Произошло это случайно — смотрел мультики и выскочила реклама. Чтобы она не мешала, отключил, нажав на „крестик“. Оказалось, что „крестика“ было два. Один из них действительно убирал рекламу с экрана, а другой — оформлял подписку. Так она и была оформлена. Но дальнейшая хитрость заключалась в том, что никакого оповещения об этом не поступало. И платная подписка нигде не отображалась», — сообщает правозащитник.
Собеседник уточняет, что достаточно неплохо разбирается в современных цифровых технологиях и устройствах. Однако отключить платную подписку на практике оказалось сложно преодолимым квестом.
Многие ростовчане говорят, что никогда в жизни не оформляли платные подписки. Однако при выяснении оказывалось, что сами подписывались на них.
«Как правило, платные подписки не появляются сами по себе. Чаще всего, ростовчанам раздают их в качестве подарков — бесплатно или за один рубль на определенный период», — разъясняет правозащитник.
Человек думает, что попользуется сервисом определенный период, а потом легко отпишется. Но не тут то было.
Когда льготный период подписки заканчивается — месяца через три, абонента никто не уведомляет о том, что теперь с карты начинают списывать полную сумму. Все это происходит автоматически. К тому времени многие люди забывают о когда-то полученных «подарках». И если подписка оказывается не одна, сумма к оплате набегает весьма ощутимой.
Сегодня, по словам правозащитника, депутаты выступили с инициативой ввести запрет на автоматическое продление платных подписок. Для этого в приложениях банков для мобильных должна появится опция, запрещающая списывать деньги на платные подписки без согласия пользователя.
«Этот законопроект необходим в современных реалиях. Ключевой момент заключается в том, чтобы платные подписки сделать прозрачными для пользователя, а также значительно упростить возможность отписаться от них», — резюмирует Александр Хуруджи.
Ранее RostovGazeta выясняла, как обманывают ростовчан, желающих подзаработать онлайн. На какие нюансы следует обращать внимание при желании подзаработать. И при каких условиях следует отказаться от «привлекательного» предложения, даже если очень нужен дополнительный доход.