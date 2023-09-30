Сестра убила табуреткой 11-летнюю девочку в детдоме Тогучина под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По информации, опубликованной на портале Infopro54, погибшая девочка проживала в одной комнате со своей старшей сестрой. В один из дней она почувствовала сильную головную боль, и ее доставили в больницу, где сразу же провели операцию. Однако, несмотря на все усилия врачей, девочка умерла.
Предполагается, что старшая сестра может быть причастной к этой трагедии. Возможно, она ударила младшую сестру стулом или табуретом. В настоящее время подросток является главной подозреваемой в данном случае.
Следователи также занимаются разбирательством по поводу того, почему педагоги не заметили серьезную травму у девочки и не предприняли надлежащих мер. Возникает вопрос, старались ли они скрыть этот инцидент.
Похороны погибшей девочки состоялись 29 сентября на местном кладбище. Даже в случае если будет установлена вина старшей сестры, ее не смогут привлечь к уголовной ответственности, так как ей еще не исполнилось 14 лет.