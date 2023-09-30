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Девочка умерла в больнице

Сестра убила табуреткой 11-летнюю девочку в детдоме Тогучина под Новосибирском

30 сентября 2023, 05:17
Фото: 1MI
Девочка умерла в больнице
В одном из интернатов для детей-сирот, расположенном в Тогучине Новосибирской области, произошла трагическая ситуация. 11-летняя девочка скончалась от серьезной травмы головы, и на данный момент ведется уголовное расследование.

По информации, опубликованной на портале Infopro54, погибшая девочка проживала в одной комнате со своей старшей сестрой. В один из дней она почувствовала сильную головную боль, и ее доставили в больницу, где сразу же провели операцию. Однако, несмотря на все усилия врачей, девочка умерла.

Предполагается, что старшая сестра может быть причастной к этой трагедии. Возможно, она ударила младшую сестру стулом или табуретом. В настоящее время подросток является главной подозреваемой в данном случае.

Следователи также занимаются разбирательством по поводу того, почему педагоги не заметили серьезную травму у девочки и не предприняли надлежащих мер. Возникает вопрос, старались ли они скрыть этот инцидент.

Похороны погибшей девочки состоялись 29 сентября на местном кладбище. Даже в случае если будет установлена вина старшей сестры, ее не смогут привлечь к уголовной ответственности, так как ей еще не исполнилось 14 лет.

11-летняя девочка погибла в интернате Тогучина Новосибирской области
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Уголовное дело#Эмилия Губарева#Тогучин#18+#Интернат
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