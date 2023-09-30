Сестра убила табуреткой 11-летнюю девочку в детдоме Тогучина под Новосибирском

По информации, опубликованной на портале Infopro54, погибшая девочка проживала в одной комнате со своей старшей сестрой. В один из дней она почувствовала сильную головную боль, и ее доставили в больницу, где сразу же провели операцию. Однако, несмотря на все усилия врачей, девочка умерла.