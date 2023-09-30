Школьницу, погибшую в детдоме в Новосибирской области, могли забить до смерти

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:22
Девочка проживала в детском доме вместе со своими тремя сестрами, их мать не имела полных родительских прав. 23 сентября она пожаловалась на головные боли.
«На виске у нее появилась шишка, возле темени смещение какое-то было. Ее медики интерната осмотрели и отвезли в больницу. Там уже врачи обнаружили у нее перелом черепа», — сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сама девочка заявила, что ее никто не бил. Ребенка доставили в больницу, где была сделана операция. Однако через три дня она скончалась. Врачи диагностировали ушиб головного мозга и перелом лицевой кости у девочки.
«Ее избивали руками и ногами, очень жестоко», — говорят местные жители.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».