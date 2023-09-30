Сотни новосибирцев столпились у терминалов на станции метро «Площадь Маркса»

Новосибирцы сетуют, что быстро работают только новые терминалы на станции «Речной вокзал», а на большинстве станций старые терминалы не успевают пропускать поток людей в утренние и вечерние часы пик. Как говорят очевидцы, время на движение в пробке из людей у них заняло от 5 до 7 минут. При том, что именно станция «Площадь Маркса» является самой популярной у новосибирцев — ежедневно она пропускает 18,9% пассажиропотока новосибирского метро.