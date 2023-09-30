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Сотни новосибирцев столпились у терминалов на станции метро «Площадь Маркса»

30 сентября 2023, 02:00
В Новосибирске сотни людей столпились в метро на «Площади Маркса» — терминалы создали коллапс, многие не смогли вовремя добраться на работу и учебу.

На станции метро «Площадь Маркса» скопилась толпа людей, спешащих спуститься вниз. Причиной коллапса стали медленно работающие терминалы — они не справлялись с потоком людей. Об инциденте 29 сентября написали на сайте VN.ru.

Новосибирцы сетуют, что быстро работают только новые терминалы на станции «Речной вокзал», а на большинстве станций старые терминалы не успевают пропускать поток людей в утренние и вечерние часы пик. Как говорят очевидцы, время на движение в пробке из людей у них заняло от 5 до 7 минут. При том, что именно станция «Площадь Маркса» является самой популярной у новосибирцев — ежедневно она пропускает 18,9% пассажиропотока новосибирского метро.

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В Новосибирском метро были замечены спасатели МАСС.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Метро#Ольга Храмушкина#Новосибирское метро
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