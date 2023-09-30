В Новосибирске установят камеры фиксации нарушений ПДД на Красном проспекте

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Работа включает установку комплексов около семи домов на Красном проспекте. Аукцион был объявлен на сайте госзакупок 29 сентября. Комплексы будут оснащены видеодатчиками, системой инфракрасной подсветки и прочим.
Они будут отслеживать такие нарушения, как движение автомобилей по полосе для маршрутного транспорта и остановка на запрещающем знаке. Устройства также смогут обнаруживать водителей и пассажиров без пристегнутых ремней безопасности. Поставщик должен будет доставить и установить оборудование, а также подключить его к электроснабжению.
В рамках контракта также предусмотрены работы по наладке и тестированию системы. Один из требований заключается в проведении пробного испытания комплекса и представлении сформированного материала о зафиксированных нарушениях.
Срок установки оборудования составляет 30 дней со дня заключения контракта. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 9 октября, а победитель будет объявлен 11 октября. Начальная стоимость контракта составляет свыше 4,9 миллиона рублей.