В Новосибирске установят камеры фиксации нарушений ПДД на Красном проспекте

Они будут отслеживать такие нарушения, как движение автомобилей по полосе для маршрутного транспорта и остановка на запрещающем знаке. Устройства также смогут обнаруживать водителей и пассажиров без пристегнутых ремней безопасности. Поставщик должен будет доставить и установить оборудование, а также подключить его к электроснабжению.