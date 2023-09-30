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В Новосибирске установят камеры фиксации нарушений ПДД на Красном проспекте

В Новосибирске установят камеры фиксации нарушений ПДД на Красном проспекте

30 сентября 2023, 14:26
Фото: 1MI
В Новосибирске ищут специалиста, который установит новые системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Заказчиком проекта является ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения».

Работа включает установку комплексов около семи домов на Красном проспекте. Аукцион был объявлен на сайте госзакупок 29 сентября. Комплексы будут оснащены видеодатчиками, системой инфракрасной подсветки и прочим.

Они будут отслеживать такие нарушения, как движение автомобилей по полосе для маршрутного транспорта и остановка на запрещающем знаке. Устройства также смогут обнаруживать водителей и пассажиров без пристегнутых ремней безопасности. Поставщик должен будет доставить и установить оборудование, а также подключить его к электроснабжению.

В рамках контракта также предусмотрены работы по наладке и тестированию системы. Один из требований заключается в проведении пробного испытания комплекса и представлении сформированного материала о зафиксированных нарушениях.

Срок установки оборудования составляет 30 дней со дня заключения контракта. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 9 октября, а победитель будет объявлен 11 октября. Начальная стоимость контракта составляет свыше 4,9 миллиона рублей.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Госзакупки#ПДД
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