atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Внучка сенатора Совфеда Городецкого прошла кастинг на конкурс Мисс НГУ-23

Внучка сенатора Совфеда Городецкого прошла кастинг на конкурс Мисс НГУ-23

30 сентября 2023, 07:29
Фото: из группы "Мисс НГУ" во ВКонтакте
Внучка сенатора Совета Федерации от Новосибирской области Владимира Городецкого Елизавета прошла кастинг на конкурс красоты Мисс НГУ-23. Списки появились в группе университета во «ВКонтакте».

В конкурсе примут участие всего 12 девушек, включая Елизавету Городецкую. Она учится на 3 курсе экономического факультета.

Организаторы предоставили списки студенток, прошедших на конкурс:

Анастасия Данилова, 4 курс ФЕН

Мария Крицкая, 4 курс ГИ

Елизавета Рязанова, 2 курс ИФП

Лада Сорокина, 2 курс магистратуры ЭФ

Елена Малаева, 1 курс магистратуры ФИТ

Карина Дзябенко, 1 курс ГИ

Глаша Конобеева, 1 курс ЭФ

Дарья Грыцива, 3 курс ФЕН

Маргарита Онопченко, 1 курс магистратуры ФФ

Мария Подурина, 4 курс ФЕН

Анастасия Галь, 1 курс ГИ

Елизавета Городецкая, 3 курс ЭФ

Известно, что всего было 42 претендентки, которые проходили отбор на кастинге.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников после переизбрания на второй срок назначил Владимира Городецкого сенатором в Совет Федерации от региона.

Сенатором от Новосибирской области вновь стал экс-губернатор Городецкий
Узнать подробнее
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#НГУ#Конкурс
Подпишитесь
Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
28 сентября, 19:12
Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск
28 сентября, 14:40
Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области
Вчера, 02:26
Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев
Вчера, 11:13
Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года
28 сентября, 03:20
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
27 сентября, 02:00