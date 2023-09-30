Внучка сенатора Совфеда Городецкого прошла кастинг на конкурс Мисс НГУ-23

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В конкурсе примут участие всего 12 девушек, включая Елизавету Городецкую. Она учится на 3 курсе экономического факультета.
Организаторы предоставили списки студенток, прошедших на конкурс:
Анастасия Данилова, 4 курс ФЕН
Мария Крицкая, 4 курс ГИ
Елизавета Рязанова, 2 курс ИФП
Лада Сорокина, 2 курс магистратуры ЭФ
Елена Малаева, 1 курс магистратуры ФИТ
Карина Дзябенко, 1 курс ГИ
Глаша Конобеева, 1 курс ЭФ
Дарья Грыцива, 3 курс ФЕН
Маргарита Онопченко, 1 курс магистратуры ФФ
Мария Подурина, 4 курс ФЕН
Анастасия Галь, 1 курс ГИ
Елизавета Городецкая, 3 курс ЭФ
Известно, что всего было 42 претендентки, которые проходили отбор на кастинге.
Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников после переизбрания на второй срок назначил Владимира Городецкого сенатором в Совет Федерации от региона.