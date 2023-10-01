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График выплаты всех детских пособий в октябре 2023

График выплаты всех детских пособий в октябре 2023

1 октября 2023, 01:56
Фото: 1MI
Стало известно, когда семьи получат выплаты на детей в октябре 2023 года. График зачисления пособий на банковские карты опубликовал Социальный фонд России.

Даты поступления детских пособий в октябре 2023

Традиционно СФР отправит деньги на банковские карты «Мир» родителям детей 3 октября. Это единый день выплат.

Иногда пособия приходят раньше этого срока из-за выходных или праздников. Только в этом месяце такого не произойдет так, как 3 число выпадет на рабочий день - вторник.

Счет должен пополниться деньгами до 25 октября включительно. Если этого не произошло, рекомендуется обратиться в фонд.

Через почтовые отделения семьи смогут получить выплаты также с 3 по 25 октября.

Отметим, 3 октября пособия получат родители первенца в возрасте до 3 лет, беременные, дети до 17 лет и неработающие родители, ухаживающие за ребенком до 1,5 лет.

Также выплатными днями в России считаются 5 октября. Деньги должны получить из маткапитала на детей до 3 лет. А 6 октября поступят средства на ребенка до 1,5 для работающих родителей.

Полный список получателей пособий в октябре 2023

Выплаты перечислят следующие:

  • Единое пособие на детей до 17 лет;
  • Ежемесячное пособие беременным женщинам;
  • Выплата по уходу за детьми до полутора лет для безработных родителей;
  • Пособие на детей из Чернобыльской зоны;
  • Пособие на детей военнослужащих, проходящих срочную службу, на детей бойцов СВО;
  • на первого ребенка до трех лет;
  • на детей от 8 до 17 лет.
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Пособия
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