График выплаты всех детских пособий в октябре 2023

Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
Modified Сегодня, 01:56
Updated Сегодня, 01:56
Традиционно СФР отправит деньги на банковские карты «Мир» родителям детей 3 октября. Это единый день выплат.
Иногда пособия приходят раньше этого срока из-за выходных или праздников. Только в этом месяце такого не произойдет так, как 3 число выпадет на рабочий день - вторник.
Счет должен пополниться деньгами до 25 октября включительно. Если этого не произошло, рекомендуется обратиться в фонд.
Через почтовые отделения семьи смогут получить выплаты также с 3 по 25 октября.
Отметим, 3 октября пособия получат родители первенца в возрасте до 3 лет, беременные, дети до 17 лет и неработающие родители, ухаживающие за ребенком до 1,5 лет.
Также выплатными днями в России считаются 5 октября. Деньги должны получить из маткапитала на детей до 3 лет. А 6 октября поступят средства на ребенка до 1,5 для работающих родителей.
Выплаты перечислят следующие: