Названы способы борьбы с любителями объезжать «пробки» не по правилам

Если водитель едет по правой стороне дороги по обочине, то может получить штраф в размере 1500 рублей. Однако есть еще более серьезное нарушение — езда по левой стороне дороги, которая карается штрафом в размере 5000 рублей или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев. Отследить, сколько штрафов получили нижегородские обочечники невозможно, так как госавтоинспекция не ведет по ним отдельную статистику.