Названы способы борьбы с любителями объезжать «пробки» не по правилам

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:39
Updated Сегодня, 19:39
В городских условиях практически невозможно встретить движение транспорта по обочинам, так как проезжая часть отделена бордюром. Однако на выездах из Нижнего Новгорода и на загородных трассах такое явление не редкость — особенно во время пробок. Опрошенные NewsNN водители отметили, что обочечников часто встречают в Кстове, Ольгине, Неклюдове, Толоконцеве, Лукине. Вероятно, этот список можно дополнить и другими трассами.
«Вопрос безопасности дорожного движения, мягко говоря, бесхозный. Губернатор за него не отвечает, потому что не может контролировать полицию. Полиция за него не отвечает, потому что на них такие задачи никто не возлагал. Получается, что вопрос с чем и кому бороться в стране не решается. Все борются со всем, а это значит, что никто ни с чем не борется», — отметил автоэксперт, член Общероссийского народного фронта (ОНФ) Сергей Кузин в беседе с NewsNN.
Если водитель едет по правой стороне дороги по обочине, то может получить штраф в размере 1500 рублей. Однако есть еще более серьезное нарушение — езда по левой стороне дороги, которая карается штрафом в размере 5000 рублей или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев. Отследить, сколько штрафов получили нижегородские обочечники невозможно, так как госавтоинспекция не ведет по ним отдельную статистику.
В региональном Заксобрании рассказали, что депутат Госдумы РФ Виталий Милонов уже предлагал ужесточить наказание для таких нарушителей, в том числе путем существенного повышения размера штрафа. Однако, по мнению профильного комитета ЗСНО, заставить обочечников ездить по правилам исключительно с помощью санкций не удастся.
По словам Кузина, повышение штрафов — самый простой, но не действенный механизм. Не исключено, что ГИБДД в таком случае просто начнет работать по разнарядке — к примеру, устраивать «показательную неделю борьбы с обочечниками» и забывать про них до следующего рейда.
«Обочечники — это люди, активно проявляющие свое неуважение к другим водителям. Почему они едут по обочине? Считают себя чем-то лучше других», — говорит Кузин.
По словам главы отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Дмитрия Тюлина, практика показывает, что ни одно «драконовское решение» не позволило устранить проблемы полностью.
В нижегородском Заксобрании также для решения проблемы предлагают настроить средства автоматической фиксации нарушений ПДД на выполнение функции выявления обочечников. Кузин считает, что такой способ не сработает. Причина — недобросовестные водители, которые будут разрывать поток, сначала выезжая на обочину, а перед камерой, встраиваться в полосу.
По словам Тюлина, поставить камеры фото- и видеофиксации везде невозможно. К тому же, как правило, водители в такой зоне стараются не нарушать правила. Но проехав 100-200 метров, вновь выезжают на обочину.
В некоторых городах-миллионниках органы местного самоуправления принимают меры для предотвращения незаконного движения по обочинам. Например, в Сочи практикуется установка ограждающих элементов на проблемных участках дорог.
В настоящее время Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области выполняет работу по разделению транспортных потоков противоположных направлений с помощью сигнальных столбиков, известных как делиниаторы. Эти мероприятия проводятся на аварийный участках дорог. Для ограничения движения автомобилей по обочинам, делиниаторы не применяются.
По мнению директора института транспортных систем НГТУ им. Алексеева Антона Тумасова, установка препятствий на обочине может быть опасна. Например, когда водитель попытается избежать ДТП, автомобиль может оказаться на обочине непреднамеренно. В таком случае препятствие только усугубит ситуацию.
Решить проблему обочечников могло бы и повсеместное расширение дорог, так как зачастую «хитрить» водители начинают там, где три полосы сливаются в одну.
«Обеспечение достаточного количества полос для въезда или выезда в город, в местах поворота к населенным пунктам — это золотой стандарт до которого еще далеко. Если водители не будут стоять в пробке, то и нужда гнать по обочине исчезнет», — поделился мнением один из нижегородских водителей.
С аналогичной позицией выступает и Тюлин из ГИБДД. Он полагает, что необходимо создать условия, когда не будет необходимости нарушать. В первую очередь, оценить узкие места улично-дорожной сети и по возможности принимать решения о модернизации проезжей части.
«Во главе угла — модернизация дорожно-уличной сети, которая, к сожалению, не всегда соответствует транспортным потокам. Если будут широкие и удобные дороги, то никто сознательно не будет выезжать на обочину», — подчеркнул собеседник NewsNN.
Необходимо также обратить внимание на активное участие ответственных водителей в борьбе с обочечниками. Любой автомобилист может включить видеокамеру, чтобы записать нарушение и передать данную информацию в ГИБДД для проведения проверки. Сотрудники правоохранительных органов способны определить личность нарушителя по базам данных и привлечь его к ответственности.