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2-летняя девочка пострадала в ночном ДТП в Новосибирске

Не уступил дорогу: в Новосибирске 25-летний водитель едва не угробил 2-летнюю девочку

1 октября 2023, 07:53
Фото: ГИБДД по НСО

2-летняя девочка пострадала в ночном ДТП в Новосибирске

25-летний парень врезался в машину с ребенком на перекрестке Новосибирска. В результате ДТП пострадала 2-летняя девочка.

По информации ГИБДД региона, в ночь с 1 октября на территории Железнодорожного района Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Ниссан Глория», родившийся в 1998 году, двигался по улице Советская.

При проезде перекрестка с улицей Максима Горького, где светофор не работал, он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Хонда Фит».

В результате ДТП пострадала девочка, родившаяся в 2021 году, она была доставлена в медицинское учреждение с травмами. На месте происшествия проводится расследование Госавтоинспекцией для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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