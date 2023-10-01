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Posted 1 октября 2023, 08:58

Published 1 октября 2023, 08:58

Modified 9 октября 2023, 03:26

Updated 9 октября 2023, 03:26

Некоторые бойцы из НСО погибли в зоне СВО

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в сентябре 2023

1 октября 2023, 08:58
Фото: 1MI. Некоторые бойцы из НСО погибли в зоне СВО
Опубликованы фото участников спецоперации из Новосибирской области, погибших в сентябре 2023.

В сентябре текущего года несколько военнослужащих из Новосибирской области погибли в ходе выполнения своих обязанностей в зоне проведения специальной операции на Украине. Среди погибших были как мобилизованные, так и контрактники Министерства обороны. Часть из них находилась в зоне спецоперации уже с самого начала, а другие погибли позже.

Точное количество погибших в сентябре 2023 года неизвестно. Некоторые из тех, кого мы провожали в последний путь в Новосибирской области в начале осени, погибли еще летом на СВО.

Редакция «МК в Новосибирске» составила подборку фотографий наших земляков, которые не вернулись из боя, и с которыми прощались в сентябре.

Опубликованы фото погибших в зоне СВО бойцов из Новосибирска в 2022–2023 годах
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