Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в сентябре 2023

Posted 1 октября 2023, 08:58
Published 1 октября 2023, 08:58
Modified 9 октября 2023, 03:26
Updated 9 октября 2023, 03:26
В сентябре текущего года несколько военнослужащих из Новосибирской области погибли в ходе выполнения своих обязанностей в зоне проведения специальной операции на Украине. Среди погибших были как мобилизованные, так и контрактники Министерства обороны. Часть из них находилась в зоне спецоперации уже с самого начала, а другие погибли позже.
Точное количество погибших в сентябре 2023 года неизвестно. Некоторые из тех, кого мы провожали в последний путь в Новосибирской области в начале осени, погибли еще летом на СВО.
Редакция «МК в Новосибирске» составила подборку фотографий наших земляков, которые не вернулись из боя, и с которыми прощались в сентябре.