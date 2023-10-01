Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в сентябре 2023

В сентябре текущего года несколько военнослужащих из Новосибирской области погибли в ходе выполнения своих обязанностей в зоне проведения специальной операции на Украине. Среди погибших были как мобилизованные, так и контрактники Министерства обороны. Часть из них находилась в зоне спецоперации уже с самого начала, а другие погибли позже.