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Некоторые бойцы из НСО погибли в зоне СВО

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в сентябре 2023

1 октября 2023, 08:58
Фото: 1MI
Некоторые бойцы из НСО погибли в зоне СВО
Опубликованы фото участников спецоперации из Новосибирской области, погибших в сентябре 2023.

В сентябре текущего года несколько военнослужащих из Новосибирской области погибли в ходе выполнения своих обязанностей в зоне проведения специальной операции на Украине. Среди погибших были как мобилизованные, так и контрактники Министерства обороны. Часть из них находилась в зоне спецоперации уже с самого начала, а другие погибли позже.

Точное количество погибших в сентябре 2023 года неизвестно. Некоторые из тех, кого мы провожали в последний путь в Новосибирской области в начале осени, погибли еще летом на СВО.

Печальное известие пришло в сентябре в Сузунский район Новосибирской области. В зоне ведения специальной военной операции погиб житель района Сергей Еремин. Сообщение об этом было опубликовано на сайте районной администрации. Известно, что боец выполнял воинский долг на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины. Подробности его гибели не сообщаются.Печальное известие пришло в сентябре в Сузунский район Новосибирской области. В зоне ведения специальной военной операции погиб житель района Сергей Еремин. Сообщение об этом было опубликовано на сайте районной администрации. Известно, что боец выполнял воинский долг на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины. Подробности его гибели не сообщаются.
Выходец из Барабинского района Константин Егоров погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили местные власти. Константин окончил Козловскую школу в 2011 году, после поступил в Новосибирский колледж транспортных технологий. Затем была срочная служба в армии. По возвращении устроился в компанию «АЗС-Люкс». Осенью прошлого года призвали в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО у него был позывной «Змей». Погиб в возрасте 28 лет. На малой родине его ждали мама и жена.Выходец из Барабинского района Константин Егоров погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили местные власти. Константин окончил Козловскую школу в 2011 году, после поступил в Новосибирский колледж транспортных технологий. Затем была срочная служба в армии. По возвращении устроился в компанию «АЗС-Люкс». Осенью прошлого года призвали в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО у него был позывной «Змей». Погиб в возрасте 28 лет. На малой родине его ждали мама и жена.
Андрей Шкредов, Куйбышевский район Прощание с бойцом состоялось 11 сентября. Об этом сообщала администрация Куйбышевского района. Андрей был призван в зону проведения спецоперации в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года. Командир минометного расчета погиб 30 августа 2023 года во время выполнения боевых задач.Андрей Шкредов, Куйбышевский район Прощание с бойцом состоялось 11 сентября. Об этом сообщала администрация Куйбышевского района. Андрей был призван в зону проведения спецоперации в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года. Командир минометного расчета погиб 30 августа 2023 года во время выполнения боевых задач.
Егор Мякин, Бердск В Бердске 11 сентября простились с погибшим в зоне СВО Егором Мякиным. 42-летний мобилизованный из Бердска погиб в зоне проведения спецоперации при выполнении боевых задач 2 сентября. Прощание с бойцом прошло 11 сентября. Об этом сообщили в администрации города. Егор Мякин родился в Бердске 10 июня 1981 года, после окончания школы №13 поступил в Новосибирское училище по специальности «Резчик по дереву». Погиб сибиряк на территории ЛНР рядом с населённым пунктом Кременная.Егор Мякин, Бердск В Бердске 11 сентября простились с погибшим в зоне СВО Егором Мякиным. 42-летний мобилизованный из Бердска погиб в зоне проведения спецоперации при выполнении боевых задач 2 сентября. Прощание с бойцом прошло 11 сентября. Об этом сообщили в администрации города. Егор Мякин родился в Бердске 10 июня 1981 года, после окончания школы №13 поступил в Новосибирское училище по специальности «Резчик по дереву». Погиб сибиряк на территории ЛНР рядом с населённым пунктом Кременная.
Комбат из Бердска Максим Почтарь погиб в зоне СВО на службе по контракту. Печальное известие сообщила городская администрация. Церемония прощания с погибшим героем прошла 24 сентября О Максиме известно, что родился он 27 июля 1990 года в Бердске, окончил школу №12. Весной 2023 года решил подписать контракт на армейскую службу и отправился в зону СВО, где командовал мотострелковым батальоном. 17 сентября попал под артиллерийский обстрел со стороны украинских нацистов и получил смертельное ранение.Комбат из Бердска Максим Почтарь погиб в зоне СВО на службе по контракту. Печальное известие сообщила городская администрация. Церемония прощания с погибшим героем прошла 24 сентября О Максиме известно, что родился он 27 июля 1990 года в Бердске, окончил школу №12. Весной 2023 года решил подписать контракт на армейскую службу и отправился в зону СВО, где командовал мотострелковым батальоном. 17 сентября попал под артиллерийский обстрел со стороны украинских нацистов и получил смертельное ранение.
В ходе спецоперации погиб молодой сибиряк, 22-летний Павел Николаенко. Бойца не стало через месяц после начала службы в зоне боевых действий. Как рассказали в администрации Баганского района, Павел родился 22 ноября 2000 года в Багане, позже переехал в село Лозовское. После окончания Вознесенской средней школы отслужил в армии. Затем устроился на работу в РЭС, а в прошлом году выучился на тракториста и работал в АО «Воскресенское». 24 августа этого сибиряк подписал контракт и отбыл в зону СВО. Ровно через месяц погиб при выполнении боевой задачи. Павел не успел обзавестись собственной семьей, дома его ждали мама, дедушка и бабушка. Родные характеризуют погибшего героя как доброго и внимательного парня.В ходе спецоперации погиб молодой сибиряк, 22-летний Павел Николаенко. Бойца не стало через месяц после начала службы в зоне боевых действий. Как рассказали в администрации Баганского района, Павел родился 22 ноября 2000 года в Багане, позже переехал в село Лозовское. После окончания Вознесенской средней школы отслужил в армии. Затем устроился на работу в РЭС, а в прошлом году выучился на тракториста и работал в АО «Воскресенское». 24 августа этого сибиряк подписал контракт и отбыл в зону СВО. Ровно через месяц погиб при выполнении боевой задачи. Павел не успел обзавестись собственной семьей, дома его ждали мама, дедушка и бабушка. Родные характеризуют погибшего героя как доброго и внимательного парня.
Печальное известие пришло в сентябре в Сузунский район Новосибирской области. В зоне ведения специальной военной операции погиб житель района Сергей Еремин. Сообщение об этом было опубликовано на сайте районной администрации. Известно, что боец выполнял воинский долг на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины. Подробности его гибели не сообщаются.

Редакция «МК в Новосибирске» составила подборку фотографий наших земляков, которые не вернулись из боя, и с которыми прощались в сентябре.

Опубликованы фото погибших в зоне СВО бойцов из Новосибирска в 2022–2023 годах
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Фото#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО#Погибшие#Зона СВО
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