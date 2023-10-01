Первомайский сквер частично откроют в Новосибирске — там еще ведется реконструкция

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В Новосибирске 2 октября частично откроют Первомайский сквер. В своем официальном Телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что она будет следить за ходом работ в сквере.
Подрядчик, который занимается реконструкцией сквера, обещает завершить работы и открыть проход для горожан уже завтра вечером. В настоящее время работы активно продвигаются.
Кроме того, строительные работы переносятся на наружный контур сквера, где восстанавливают тротуар. Следующим шагом в реконструкции станет ремонт фонтана Мишка, который начнется с понедельника.