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Сквер откроют на днях

Первомайский сквер частично откроют в Новосибирске — там еще ведется реконструкция

1 октября 2023, 15:15
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Сквер откроют на днях

В Новосибирске частично откроют Первомайский сквер, где ведется реконструкция

В Новосибирске 2 октября частично откроют Первомайский сквер, о чем пообещала вице-мэр Анна Терешкова.

В Новосибирске 2 октября частично откроют Первомайский сквер. В своем официальном Телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что она будет следить за ходом работ в сквере.

Подрядчик, который занимается реконструкцией сквера, обещает завершить работы и открыть проход для горожан уже завтра вечером. В настоящее время работы активно продвигаются.

Кроме того, строительные работы переносятся на наружный контур сквера, где восстанавливают тротуар. Следующим шагом в реконструкции станет ремонт фонтана Мишка, который начнется с понедельника.

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#Общество#Новосибирск#Ремонт#Реконструкция#Первомайский сквер#Эмилия Губарева
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