Подростки в Новосибирской области избили пенсионерку и переломали ей ногу

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Александр Бастрыкин потребовал отчета по ходу расследования шокирующего инцидента. В соответствии с информацией, предоставленной группой «Приемная председателя СК России» в социальной сети «ВКонтакте», было подано обращение, выражающее несогласие с тем, как устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Известно, что происшествие имело место в январе этого года в Карасуке. По сообщению, двое несовершеннолетних, возрастом 14 и 17 лет, бросали осколки льда в окно 50-летней женщины, после чего она решила выйти на улицу, чтобы поговорить с ними.
Однако, когда женщина вышла на улицу и начала разговаривать с подростками, они нанесли ей побои, в результате которых она получила перелом ноги. На данный момент ответственных так и не наказали.
Уточняется, что в Следственном управлении СК России по Новосибирской области проводится расследование данного дела. Александр Бастрыкин запросил от начальника следственного органа в Новосибирской области доклад о выявленных обстоятельствах и результаты расследования после его завершения.