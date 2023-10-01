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Женщину избили подростки

Подростки в Новосибирской области избили пенсионерку и переломали ей ногу

1 октября 2023, 13:39
Фото: Midjourney
Женщину избили подростки

В Новосибирской области двое подростков избили пенсионерку и переломали ей ногу

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении женщины в Новосибирской области, где двое несовершеннолетних подростков избили ее.

Александр Бастрыкин потребовал отчета по ходу расследования шокирующего инцидента. В соответствии с информацией, предоставленной группой «Приемная председателя СК России» в социальной сети «ВКонтакте», было подано обращение, выражающее несогласие с тем, как устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Известно, что происшествие имело место в январе этого года в Карасуке. По сообщению, двое несовершеннолетних, возрастом 14 и 17 лет, бросали осколки льда в окно 50-летней женщины, после чего она решила выйти на улицу, чтобы поговорить с ними.

Однако, когда женщина вышла на улицу и начала разговаривать с подростками, они нанесли ей побои, в результате которых она получила перелом ноги. На данный момент ответственных так и не наказали.

Уточняется, что в Следственном управлении СК России по Новосибирской области проводится расследование данного дела. Александр Бастрыкин запросил от начальника следственного органа в Новосибирской области доклад о выявленных обстоятельствах и результаты расследования после его завершения.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Нападение#Избиение#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин
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