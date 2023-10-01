Подростки в Новосибирской области избили пенсионерку и переломали ей ногу

Известно, что происшествие имело место в январе этого года в Карасуке. По сообщению, двое несовершеннолетних, возрастом 14 и 17 лет, бросали осколки льда в окно 50-летней женщины, после чего она решила выйти на улицу, чтобы поговорить с ними.