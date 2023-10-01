Полиция начала проверку после нападения мигрантов на мужчину в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Полиция ведет расследование после нападения группы иностранцев на мужчину в Новосибирске. Согласно информации из соцсетей, инцидент произошел ночью 1 октября возле отеля на улице Выборной. По предварительным данным, около 20-30 человек неславянского происхождения выскочили из-за угла и напали на мужчину, который сопровождал своих друзей до отеля.
Очевидцы сообщают, что нападающие сперва повредили автомобиль новосибирца, а затем нанесли ему несколько ударов, в результате чего он потерял сознание. Через 10 минут пострадавший пришел в себя. Позднее выяснилось, что хулиганы являются жильцами этого же отеля.
Пресс-служба МВД подтвердила получение заявления о причинении телесных повреждений. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства инцидента.