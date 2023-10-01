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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:27

Драка произошла в Октябрьском районе

Полиция начала проверку после нападения мигрантов на мужчину в Новосибирске

1 октября 2023, 06:25
Фото: 1MI
Драка произошла в Октябрьском районе
Группа мигрантов напала на мужчину в Новосибирске, разбив его автомобиль и нанеся несколько ударов, в результате которых он потерял сознание.

Полиция ведет расследование после нападения группы иностранцев на мужчину в Новосибирске. Согласно информации из соцсетей, инцидент произошел ночью 1 октября возле отеля на улице Выборной. По предварительным данным, около 20-30 человек неславянского происхождения выскочили из-за угла и напали на мужчину, который сопровождал своих друзей до отеля.

Очевидцы сообщают, что нападающие сперва повредили автомобиль новосибирца, а затем нанесли ему несколько ударов, в результате чего он потерял сознание. Через 10 минут пострадавший пришел в себя. Позднее выяснилось, что хулиганы являются жильцами этого же отеля.

Пресс-служба МВД подтвердила получение заявления о причинении телесных повреждений. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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#Общество#Новосибирск#Мигранты#Драка#Эмилия Губарева#МВД
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