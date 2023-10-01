Полиция начала проверку после нападения мигрантов на мужчину в Новосибирске

Очевидцы сообщают, что нападающие сперва повредили автомобиль новосибирца, а затем нанесли ему несколько ударов, в результате чего он потерял сознание. Через 10 минут пострадавший пришел в себя. Позднее выяснилось, что хулиганы являются жильцами этого же отеля.