В Новосибирске агрессивная толпа избила мужчину около гостиницы

Ночью около гостиницы «ДК», расположенной в Октябрьском районе Новосибирска по адресу Выборная, 29а, была замечена толпа из нескольких десятков агрессивно настроенных молодых людей неславянской внешности. По словам очевидцев, сначала они нанесли повреждения автомобилю, припаркованному на стоянке около отеля, а затем напали горожан, которые привезли в гостиницу своих иногородних гостей.