В Новосибирске агрессивная толпа избила мужчину около гостиницы

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Ночью около гостиницы «ДК», расположенной в Октябрьском районе Новосибирска по адресу Выборная, 29а, была замечена толпа из нескольких десятков агрессивно настроенных молодых людей неславянской внешности. По словам очевидцев, сначала они нанесли повреждения автомобилю, припаркованному на стоянке около отеля, а затем напали горожан, которые привезли в гостиницу своих иногородних гостей.
Как сообщает подписчик паблика АСТ-54, в результате побоев один из мужчин около 10 минут провел без сознания.
«Прибывшие на место правоохранительные органы бездействовали, хотя по горячим следам могли задержать подозреваемых. Известно имя и номер телефона одного из нападавших», — возмущается очевидец.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске пьяный мужчина избил топором беременную подругу, надев на нее ошейник.