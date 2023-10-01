В Новосибирске домам-памятникам Военного городка отказали в капремонте

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Ряд жилых домов по улице Тополевой в Октябрьском районе Новосибирска, входящих в исторический комплекс Военного городка 1910-13 годов постройки, исключили из региональной программы капитального ремонта. Речь идет о домах с адресами ул. Тополевая, д. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23, которые ранее были предназначены для размещения семей офицерского состава. Сейчас это обычные жилые здания, признанные памятниками регионального значения и охраняемые государством.
«Вышеуказанные дома исключены из региональной программы капитального ремонта по причине физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент), превышающего 70%. Собственники помещений в многоквартирном доме, исключенном из региональной программы капитального ремонта, вправе принять решение о проведении капитального ремонта за счет собственных средств», — говорится в ответе Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области на официальный запрос.
Заместитель главы ведомства Сергей Глебов, подписавший документ, предлагает жильцам получить муниципальную субсидию на ремонт из городского бюджета. Деньги могут быть выделены управляющей компании. И если после проведенных работ будет установлено, что износ строений стал менее 70%, МинЖКХ может рассмотреть просьбу о возвращении этих домов в региональную программу капремонта.
Это не первый случай, когда власти Новосибирской области отказываются от содержания в надлежащем состоянии объектов культурного наследия и пытаются переложить эту обязанность на плечи жильцов.
Так, до сих пор продолжается скандал, связанный с разрушением фасада всемирно известного «Стоквартирного дома» в самом центре Новосибирска, имеющего статус памятника архитектуры федерального значения.
А недавно, после публикации Atas.info, историей с отсутствием капремонта «профессорского дома» на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.