В Новосибирске домам-памятникам Военного городка отказали в капремонте

Заместитель главы ведомства Сергей Глебов, подписавший документ, предлагает жильцам получить муниципальную субсидию на ремонт из городского бюджета. Деньги могут быть выделены управляющей компании. И если после проведенных работ будет установлено, что износ строений стал менее 70%, МинЖКХ может рассмотреть просьбу о возвращении этих домов в региональную программу капремонта.