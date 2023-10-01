В Новосибирске двое парней требовали «пояснить за шмот» у подростков

Охранник ресторана сообщил, что эти парни часто обижают посетителей. Когда отец предложил вызвать полицию и выяснить, что именно им не нравится, они спешно покинули KFC. Мужчина попытался поговорить с ними и выяснить, в чем причина их претензий — оказалось, что им не понравился цвет шнурков, потому что они красные. По их мнению, только «антифашисты» должны носить такие шнурки.