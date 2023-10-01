atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Молодежь спросила за обувь у подростков

В Новосибирске двое парней требовали «пояснить за шмот» у подростков

1 октября 2023, 11:26
Фото: 1MI
Молодежь спросила за обувь у подростков
Двое парней в Новосибирске напали на подростков из-за красных шнурков, требуя снять их, но после вмешательства отца пострадавших они быстро покинули место происшествия.

В Новосибирске на площади Ленина два молодых парня решили выйти на конфликт с девочками-подростками из-за красных шнурков. Этой историей поделился отец одной из пострадавших в социальной сети «ВКонтакте».

По словам отца, он находился возле кассы в KFC, когда его дети позвали на помощь. Оказалось, что двое парней начали требовать снять шнурки и оскорблять их перед камерой. Отец стал выяснять, на каких основанияя они обратились к его детям. В ответ парни предложили пойти на улицу и «поговорить».

Охранник ресторана сообщил, что эти парни часто обижают посетителей. Когда отец предложил вызвать полицию и выяснить, что именно им не нравится, они спешно покинули KFC. Мужчина попытался поговорить с ними и выяснить, в чем причина их претензий — оказалось, что им не понравился цвет шнурков, потому что они красные. По их мнению, только «антифашисты» должны носить такие шнурки.

Агрессоры посоветовали отцу девочек внушить своим детям, что если они носят такую одежду, то должны быть готовы «пояснить за шмот».

Шок-контент, кибербуллинг и шантаж: что ищут подростки в сети
Узнать подробнее
Читайте также:
«Был таз крови»: директору новосибирского детдома вынесли выговор за смерть подросткаСмена «Сила России» — в лагерь «Тимуровец» привезут трудных подростков из 6 регионов«Беспредел»: новосибирских полицейских заподозрили в травле подростка
#Новосибирск#Одежда#Подростки#Конфликт#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
28 сентября, 19:12
Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск
28 сентября, 14:40
Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области
29 сентября, 02:26
Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев
29 сентября, 11:13
Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года
28 сентября, 03:20
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
27 сентября, 02:00