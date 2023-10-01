В Новосибирске двое парней требовали «пояснить за шмот» у подростков

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Новосибирске на площади Ленина два молодых парня решили выйти на конфликт с девочками-подростками из-за красных шнурков. Этой историей поделился отец одной из пострадавших в социальной сети «ВКонтакте».
По словам отца, он находился возле кассы в KFC, когда его дети позвали на помощь. Оказалось, что двое парней начали требовать снять шнурки и оскорблять их перед камерой. Отец стал выяснять, на каких основанияя они обратились к его детям. В ответ парни предложили пойти на улицу и «поговорить».
Охранник ресторана сообщил, что эти парни часто обижают посетителей. Когда отец предложил вызвать полицию и выяснить, что именно им не нравится, они спешно покинули KFC. Мужчина попытался поговорить с ними и выяснить, в чем причина их претензий — оказалось, что им не понравился цвет шнурков, потому что они красные. По их мнению, только «антифашисты» должны носить такие шнурки.
Агрессоры посоветовали отцу девочек внушить своим детям, что если они носят такую одежду, то должны быть готовы «пояснить за шмот».