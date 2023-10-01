В Новосибирске ищут врачей для новой инфекционной больницы

В инфекционной больнице в поселке Садовый, это пригород Новосибирска, идут пусконаладочные работы инженерных систем и работы по благоустройству территории. Строительство медицинского комплекса шло с софинансированием из федерального бюджета, он рассчитан на 504 койко-места, состоит из 21 здания и занимает площадь 21 гектар.