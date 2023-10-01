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Персонал новой больницы уже осваивает новое оборудование

В Новосибирске ищут врачей для новой инфекционной больницы

1 октября 2023, 02:40
Фото: 1MI
Персонал новой больницы уже осваивает новое оборудование
Строительство медицинского комплекса в районе поселка Садовый входит в завершающую стадию

В инфекционной больнице в поселке Садовый, это пригород Новосибирска, идут пусконаладочные работы инженерных систем и работы по благоустройству территории. Строительство медицинского комплекса шло с софинансированием из федерального бюджета, он рассчитан на 504 койко-места, состоит из 21 здания и занимает площадь 21 гектар.

«Ведется подбор специалистов в соответствии со штатной численностью, коллектив уже знакомится с новыми помещениями, изучает маршрутизацию, проходит обучение по работе на новом оборудовании», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Завершить строительство обещали сначала во 2 квартале 2022 года, потом сместили сроки до осени этого года. Сейчас областные власти говорят, что клиника заработает «до конца 20223 года». Первоначально объем финансирования проекта составлял 6,578 миллиона рублей, но впоследствии вырос в 2,9 раза.

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#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Больница
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