В Новосибирске мэрия объяснила правила пересадки пассажиров сломанного автобуса

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
После произошедшего инцидента с автобусом № 98 в Новосибирске (когда водитель высадил пассажиров и просто уехал), в мэрии города были изложены правила, по которым должна проводиться пересадка пассажиров из сломанных транспортных средств.
Согласно уточнениям, пересадку пассажиров должен осуществлять водитель или кондуктор из сломанного автобуса. В случае поломки транспорта и высадки людей, пассажиры имеют возможность продолжить свой путь до пункта назначения с использованием тех же билетов, без дополнительной оплаты.
Мэрия также отметила, что была проведена работа по разъяснению правил пересадки с сотрудниками, занятыми на соответствующих маршрутах. Это позволяет обеспечить более гладкую и организованную пересадку пассажиров при возникновении технических неполадок.