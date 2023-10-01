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В Новосибирске мэрия объяснила правила пересадки пассажиров сломанного автобуса

В Новосибирске мэрия объяснила правила пересадки пассажиров сломанного автобуса

1 октября 2023, 11:42
Фото: 1MI
После инцидента с автобусом № 98, который высадил пассажиров и уехал, в мэрии Новосибирска объяснили правила пересадки.

После произошедшего инцидента с автобусом № 98 в Новосибирске (когда водитель высадил пассажиров и просто уехал), в мэрии города были изложены правила, по которым должна проводиться пересадка пассажиров из сломанных транспортных средств.

Согласно уточнениям, пересадку пассажиров должен осуществлять водитель или кондуктор из сломанного автобуса. В случае поломки транспорта и высадки людей, пассажиры имеют возможность продолжить свой путь до пункта назначения с использованием тех же билетов, без дополнительной оплаты.

Мэрия также отметила, что была проведена работа по разъяснению правил пересадки с сотрудниками, занятыми на соответствующих маршрутах. Это позволяет обеспечить более гладкую и организованную пересадку пассажиров при возникновении технических неполадок.

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#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Автобус#Эмилия Губарева
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