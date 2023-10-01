В Новосибирске сибиряк сделал предложение девушке во время матча ХК «Сибирь»

У Данила и Юлии уже давно сложились общие интересы в спорте, они встречаются уже более 7 лет и оба влюблены в игру хоккея. Парень сам даже играет в любительской хоккейной команде. И вот, за несколько дней до матча, Данил придумал особенный план — он хотел сделать предложение своей возлюбленной прямо на хоккейном матче. Он знал, что атмосфера на арене подходит для такого важного момента.