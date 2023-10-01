В Новосибирске сибиряк сделал предложение девушке во время матча ХК «Сибирь»

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
У Данила и Юлии уже давно сложились общие интересы в спорте, они встречаются уже более 7 лет и оба влюблены в игру хоккея. Парень сам даже играет в любительской хоккейной команде. И вот, за несколько дней до матча, Данил придумал особенный план — он хотел сделать предложение своей возлюбленной прямо на хоккейном матче. Он знал, что атмосфера на арене подходит для такого важного момента.
Для того чтобы реализовать свою задумку, Данил написал сообщение организаторам ХК «Сибирь» через социальную сеть «ВКонтакте» и предложил им помощь. Организаторы были рады этой идее и согласились. Во время матча, в перерыве, ведущий арены обратил внимание зрителей на Данила и Юлию, именно в этот момент парень сделал предложение своей возлюбленной.
Юлия, не ожидавшая такого сюрприза, была удивлена и даже потеряла дар речи. Но она сразу ответила «да». Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».