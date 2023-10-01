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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

Пострадавших нет

В Новосибирске три железнодорожных вагона сошли с рельсов на станции Инская

1 октября 2023, 07:22
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Пострадавших нет
Три железнодорожных вагона сошли с рельсов на станции Инская в Новосибирске: причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

На станции Инская в Новосибирске произошло ЧП с тремя железнодорожными вагонами. Инцидент случился 1 октября около 11 часов. Об этом сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По информации ведомства, три вагона сошли с рельсов, но не перевернулись. Пока ещё выясняются причины и обстоятельства происшествия. Отмечается, что движение поездов не было нарушено.

Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Вокзал#Прокуратура#Рельсы#Эмилия Губарева#Вагоны#Инская
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