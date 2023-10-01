В Новосибирске три железнодорожных вагона сошли с рельсов на станции Инская

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
На станции Инская в Новосибирске произошло ЧП с тремя железнодорожными вагонами. Инцидент случился 1 октября около 11 часов. Об этом сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По информации ведомства, три вагона сошли с рельсов, но не перевернулись. Пока ещё выясняются причины и обстоятельства происшествия. Отмечается, что движение поездов не было нарушено.
Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте.