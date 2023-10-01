В Новосибирской области изменились маршруты электричек с 1 октября

Posted Сегодня, 00:00
Published Сегодня, 00:00
Modified Сегодня, 00:00
Updated Сегодня, 00:00
Электрички №6347/6348, которые следуют из Татарска с остановкой в Колонии, теперь ходят по пятницам, субботам и воскресеньям. Поезд №6320 не курсирует из Коченево в Новосибирск.
Электрички №6815 и №6816 Новосибирск – Буготак и в обратном направлении со 2 по 15 октября перевозят пассажиров по субботам и воскресеньям. С рейса их снимут 16 октября.
Отменили электропоезда из Новосибирска в Изынский, до Буготака с 7 октября (их номера 6843/6844, 6811/6812). С 9 октября не будет ездить поезд №6822 Восточная – Новосибирск, с 24 октября - №6805 Новосибирск – Тогучин.
Также со 2 октября отменены №6515/6516 Новосибирск – Жеребцово и другие.