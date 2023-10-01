Водителю маршрутки № 18 забили стрелку в Новосибирске — один подрезал другого

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Новосибирске произошло столкновение между водителями автомобиля Subaru и маршрутки №18. Видеозапись с места инцидента была опубликована в группе «Инцидент Новосибирск» в популярной социальной сети «ВКонтакте».
Проблема возникла на улице Бориса Богаткова, когда иномарка выехала перед общественным транспортом. Оба водителя начали громко ругаться и некоторое время застыли на месте.
Это вызвало недовольство пассажиров, которые просили водителей прекратить конфликт и продолжить движение. По словам автора поста, в конце концов они договорились встретиться вечером для разбирательств.