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Published Сегодня, 10:30

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Updated Сегодня, 10:32

Водители поругались

Водителю маршрутки № 18 забили стрелку в Новосибирске — один подрезал другого

1 октября 2023, 10:30
Фото: 1MI
Водители поругались

В Новосибирске автомобилист забил стрелку водителю маршрутки № 18

В Новосибирске водителю маршрутки № 18 забил стрелку водитель автомобиля Subaru, который подрезал автобус.

В Новосибирске произошло столкновение между водителями автомобиля Subaru и маршрутки №18. Видеозапись с места инцидента была опубликована в группе «Инцидент Новосибирск» в популярной социальной сети «ВКонтакте».

Проблема возникла на улице Бориса Богаткова, когда иномарка выехала перед общественным транспортом. Оба водителя начали громко ругаться и некоторое время застыли на месте.

Это вызвало недовольство пассажиров, которые просили водителей прекратить конфликт и продолжить движение. По словам автора поста, в конце концов они договорились встретиться вечером для разбирательств.

С 1 октября в Новосибирске перестанут ходить два автобуса № 4, 19 и маршрутка № 2
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#Транспорт#Новосибирск#Конфликт#Эмилия Губарева
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