«Аэрофлот» начнет возвращать пассажирам компенсации из-за задержки рейсов

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Как сообщает gorod55.ru, такая инициатива войдет в число уже действующих компенсационных мер, утвержденных согласно федеральным законам.
В заявлении группы компаний «Аэрофлот» указано, что теперь пассажирам будут положены компенсационные мили в ситуациях, когда задержка рейсов происходит по вине авиаперевозчика. Так, за 2–4 часа задержки рейса клиенту авиакомпании начисляют две тысячи компенсационных миль, за задержку длительностью от четырех до восьми часов — три тысячи миль, а за более чем восемь часов задержки — четыре тысячи компенсационных миль.
Представители компании заявляют, что данные меры компенсации поспособствуют повышению уровня сервиса и увеличению лояльности пассажиров. Как отмечает генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский, это нововведение, с одной стороны, даст возможность ГК «Аэрофлот» увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства, с другой, станет стимулом для самого авиаперевозчика, который будет более тщательно следить за пунктуальностью полетов по всем направлениям. Сергей Александровский заявил, что сейчас «Аэрофлот» занимает первые строчки национальных и даже мировых рейтингов наиболее пунктуальных авиаперевозчиков.
Компенсационные мили будут неквалификационными, но их можно будет впоследствии обменять на квалификационные. Для получения компенсации пассажиры должны зарегистрироваться в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». Компенсационная мера начнет функционировать на автомате при условии, что номер участника уже указан в бронировании. Новым участникам, которые только прошли регистрацию, потребуется направить соответствующий онлайн-запрос по теме «Задержка рейса». Такие запросы можно отправлять по каждому факту задержки в течение месяца после самого инцидента.
В 2022 году «Аэрофлот», который является самой крупной в России авиакомпанией, перевез свыше 20 миллионов пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы («Победа» и «Россия») — в два раза больше.