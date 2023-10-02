«Аэрофлот» начнет возвращать пассажирам компенсации из-за задержки рейсов

Представители компании заявляют, что данные меры компенсации поспособствуют повышению уровня сервиса и увеличению лояльности пассажиров. Как отмечает генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский, это нововведение, с одной стороны, даст возможность ГК «Аэрофлот» увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства, с другой, станет стимулом для самого авиаперевозчика, который будет более тщательно следить за пунктуальностью полетов по всем направлениям. Сергей Александровский заявил, что сейчас «Аэрофлот» занимает первые строчки национальных и даже мировых рейтингов наиболее пунктуальных авиаперевозчиков.