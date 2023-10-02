Дрон запустил новосибирец на территории аэропорта Толмачево — его накажут штрафом

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 02:59
Updated Сегодня, 02:59
Житель Новосибирска получит штраф в 30 тысяч рублей за запуск беспилотного летательного аппарата. Он самовольно поднял в небо квадрокоптер в районе диспетчерской зоны аэродрома «Толмачево». Эту информацию сообщили представители Новосибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в августе 2023 года. Тогда действия новосибирца были признаны нарушением правил использования воздушного пространства, предусмотренных законодательством. Нарушители привлекли к административной ответственности.
Суд принял решение о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако постановление еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать.