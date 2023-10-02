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Беспилотник запустил новосибирец

Дрон запустил новосибирец на территории аэропорта Толмачево — его накажут штрафом

2 октября 2023, 02:57
Фото: 1MI
Беспилотник запустил новосибирец

Жителя Новосибирска оштрафовали за самовольный запуск дрона

Новосибирцу грозит штраф в 30 тысяч рублей за запуск дрона без разрешения у диспетчерской аэропорта «Толмачево».

Житель Новосибирска получит штраф в 30 тысяч рублей за запуск беспилотного летательного аппарата. Он самовольно поднял в небо квадрокоптер в районе диспетчерской зоны аэродрома «Толмачево». Эту информацию сообщили представители Новосибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Тогда действия новосибирца были признаны нарушением правил использования воздушного пространства, предусмотренных законодательством. Нарушители привлекли к административной ответственности.

Суд принял решение о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако постановление еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать.

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#Новосибирск#Толмачево#Штраф#Эмилия Губарева#Квадрокоптер#Беспилотники#БПЛА
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