ЕСПЧ присудил новосибирцу 26 тысяч евро за пытки в полиции — деньги он не получит

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Адвокат новосибирца подал жалобу в 2019 году и смог доказать, что его клиент был подвергнут пыткам в полиции. Европейский суд признал его жертвой и присудил компенсацию в размере 26 000 евро.
По словам защитника Вячеслава Денисова, полиция задержала его клиента по подозрению в хранении наркотиков. Полицейские использовали противогаз и перекрыли доступ кислорода, чтобы выбить признание. Кроме того, они давили ногами на руки, которым культи были ампутированы из-за обморожения.
«Противогаз надевали, газ слезоточивый в воздуховод брызгали. Его там рвало, сознание терял. Пальцы на руках ногами давили, точнее культи после ампутации. Ему „скорую“ вызывали. В итоге посадили. Кстати, полицейские в итоге не получили никакого наказания. Российские суды пытки не признали при тех же доказательствах», — рассказал VN.ru Вячеслав Денисов.
Денисов также отметил, что его клиент, который сейчас отбывает 11-летний срок в колонии, не получит компенсацию в размере 26 тысяч евро из-за того, что Россия вышла из Совета Европы и больше не исполняет решения Европейского суда по правам человека.