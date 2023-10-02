atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:09

Published Сегодня, 03:09

Modified Сегодня, 03:11

Updated Сегодня, 03:11

Над новосибирцем издевались правоохранители

ЕСПЧ присудил новосибирцу 26 тысяч евро за пытки в полиции — деньги он не получит

2 октября 2023, 03:09
Фото: 1MI
Над новосибирцем издевались правоохранители

ЕСПЧ присудил новосибирцу 26 тысяч евро за пытки в полиции

Житель Новосибирска получил компенсацию в размере 26 тысяч евро от Европейского суда по правам человека за пытки, которые он пережил в полиции. Однако, из-за того, что Россия вышла из Совета Европы, он не сможет получить эти деньги.

Адвокат новосибирца подал жалобу в 2019 году и смог доказать, что его клиент был подвергнут пыткам в полиции. Европейский суд признал его жертвой и присудил компенсацию в размере 26 000 евро.

По словам защитника Вячеслава Денисова, полиция задержала его клиента по подозрению в хранении наркотиков. Полицейские использовали противогаз и перекрыли доступ кислорода, чтобы выбить признание. Кроме того, они давили ногами на руки, которым культи были ампутированы из-за обморожения.

«Противогаз надевали, газ слезоточивый в воздуховод брызгали. Его там рвало, сознание терял. Пальцы на руках ногами давили, точнее культи после ампутации. Ему „скорую“ вызывали. В итоге посадили. Кстати, полицейские в итоге не получили никакого наказания. Российские суды пытки не признали при тех же доказательствах», — рассказал VN.ru Вячеслав Денисов.

Денисов также отметил, что его клиент, который сейчас отбывает 11-летний срок в колонии, не получит компенсацию в размере 26 тысяч евро из-за того, что Россия вышла из Совета Европы и больше не исполняет решения Европейского суда по правам человека.

Экс-полицейский из Новосибирской области получил срок за пытки электрошокером
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое заключенных новосибирского СИЗО рассказали о пытках и бездействии УФСИН74-летнего адвоката из Новосибирска задержали сотрудники ФСБВ Бердске адвоката Миронова осудили условно за мошенничество
#Общество#Новосибирск#Суд#Полиция#Эмилия Губарева#Адвокат#Пытки
Подпишитесь
Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
28 сентября, 19:12
Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск
28 сентября, 14:40
Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области
29 сентября, 02:26
Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев
29 сентября, 11:13
Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года
28 сентября, 03:20
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
27 сентября, 02:00