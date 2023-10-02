Квартиры в аварийном доме 1931 года выкупит мэрия на Ростовской в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
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В Новосибирске администрация города планирует приобрести две квартиры в аварийном доме на улице Ростовской. Решение об этом было опубликовано в официальном бюллетене Новосибирска.
Этот дом, построенный в 1931 году, нуждается в сносе. Кроме того, для городских нужд также будет приобретен земельный участок площадью 1434 квадратных метра.
Сейчас этот участок находится в общей долевой собственности и расположен рядом с перекрестком улиц Героев Революции и Ростовской.