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Дом снесут

Квартиры в аварийном доме 1931 года выкупит мэрия на Ростовской в Новосибирске

2 октября 2023, 01:31
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Дом снесут

В Новосибирске мэрия выкупит квартиры в аварийном доме 1931 года на Ростовской

Мэрия Новосибирска планирует выкупить две квартиры в аварийном доме на улице Ростовской, который позже будет снесен.

В Новосибирске администрация города планирует приобрести две квартиры в аварийном доме на улице Ростовской. Решение об этом было опубликовано в официальном бюллетене Новосибирска.

Этот дом, построенный в 1931 году, нуждается в сносе. Кроме того, для городских нужд также будет приобретен земельный участок площадью 1434 квадратных метра.

Сейчас этот участок находится в общей долевой собственности и расположен рядом с перекрестком улиц Героев Революции и Ростовской.

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#Новосибирск#Мэрия#Снос#Эмилия Губарева#Аварийный дом#Квартиры
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