«Лина, вы-молодец!»: новосибирский психолог засветилась в «Шоу Воли» на ТНТ

Лина Дианова родилась в Барнауле. Из-за сильного стресса у девочки в детстве выпали волосы и ее побрили налысо. В результате подросток долго стеснялась людей и ходила в парике. Первые шаги в профессии психолога начала делать в Новосибирске, а затем два года провела в Таиланде. Вернувшись в Россию, переехала в Москву, где стала развивать карьеру психотерапевта.