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Posted 2 октября 2023, 11:38

Published 2 октября 2023, 11:38

Modified 2 октября 2023, 11:40

Updated 2 октября 2023, 11:40

«Лина, вы-молодец!»: новосибирский психолог засветилась в «Шоу Воли» на ТНТ

2 октября 2023, 11:38
Психолог из Новосибирска Лина Дианова засветилась в очередном выпуске «Шоу Воли» на канале ТНТ. Профессионализм сибирячки высоко оценил ведущий Павел Воля.

Лина Дианова была упомянута в числе знаковых психотерапевтов наряду с Сатьей Дасом и Михаилом Лабковским. Павел Воля рассказал своему гостю Андрею Курпатову о том, как девушка весьма профессионально разобрала его интервью в рамках передачи на YouTube-канале «Лысая правда».

«Лина, вы — молодец! Мне очень понравилось», — заявил Воля.
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Не обошлось и без шуток. Соведущий Воли комик Илья Соболев сострил, что именно Лина силой мысли гнула ложки в «Матрице», намекая на известный эпизод с лысым мальчиком-экстрасенсом.

Лина Дианова родилась в Барнауле. Из-за сильного стресса у девочки в детстве выпали волосы и ее побрили налысо. В результате подросток долго стеснялась людей и ходила в парике. Первые шаги в профессии психолога начала делать в Новосибирске, а затем два года провела в Таиланде. Вернувшись в Россию, переехала в Москву, где стала развивать карьеру психотерапевта.

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