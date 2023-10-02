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Published Сегодня, 05:30

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Холодно было в регионе

Мороз стукнул по Новосибирску 2 октября — все покрылось инеем

2 октября 2023, 05:30
Фото: 1MI
Холодно было в регионе

В Новосибирской области похолодало до -8 градусов

В Новосибирской области утром 2 октября столбик термометра опустился до -8 градусов, особенно холодно было в Искитиме, Убинском районе и Маслянино, но в Новосибирске температура была не такой низкой.

Утром 2 октября в Новосибирской области было холодно. Температура опустилась почти до -8 градусов. Жители Искитима зафиксировали показатель в -7,9 градусов. Прохладная погода была характерна и для других районов.

В Убинском районе температура составила -7,7 градусов. В Маслянино похолодало до -6,8 градусов, а в Чулыме — до -6,7. Жители Каргата, Кочков и Тогучина также не смогли избежать неприятного утра: дома, окна, машины были покрыты инеем. Там столбик термометра опустился до -6,5, -6,3 и -5,9 градусов соответственно.

В то же время, в Новосибирске отмечали температуру в -1,9 и -3,9 градусов. Прогноз синоптиков обещает потепление днём. В столице региона ожидается +12 градусов, а по области — +14.

Новосибирск накрыл густой туман утром 2 октября
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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Заморозки#Температура#Похолодание#Эмилия Губарева
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