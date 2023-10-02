Мороз стукнул по Новосибирску 2 октября — все покрылось инеем

В Убинском районе температура составила -7,7 градусов. В Маслянино похолодало до -6,8 градусов, а в Чулыме — до -6,7. Жители Каргата, Кочков и Тогучина также не смогли избежать неприятного утра: дома, окна, машины были покрыты инеем. Там столбик термометра опустился до -6,5, -6,3 и -5,9 градусов соответственно.