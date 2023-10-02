Мороз стукнул по Новосибирску 2 октября — все покрылось инеем

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Утром 2 октября в Новосибирской области было холодно. Температура опустилась почти до -8 градусов. Жители Искитима зафиксировали показатель в -7,9 градусов. Прохладная погода была характерна и для других районов.
В Убинском районе температура составила -7,7 градусов. В Маслянино похолодало до -6,8 градусов, а в Чулыме — до -6,7. Жители Каргата, Кочков и Тогучина также не смогли избежать неприятного утра: дома, окна, машины были покрыты инеем. Там столбик термометра опустился до -6,5, -6,3 и -5,9 градусов соответственно.
В то же время, в Новосибирске отмечали температуру в -1,9 и -3,9 градусов. Прогноз синоптиков обещает потепление днём. В столице региона ожидается +12 градусов, а по области — +14.