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Дети болеют ОРВИ

На карантин массово закрывают детсады и школы в Новосибирске

2 октября 2023, 03:35
Фото: 1MI
Дети болеют ОРВИ

В Новосибирске школы и детсады массово закрывают на карантин

В Новосибирске из-за роста ОРВИ на карантин посадили 12 школьных классов и 28 групп в детских садах. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве 2 октября 2023.

Как доложил губернатору мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в городе продолжают закрывать группы и классы на карантин. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ.

За прошедшую неделю были закрыты на карантин: 28 групп в 22 детсадах, 12 классов в 9 школах. Однако полностью закрытых образовательных учреждений — нет.

Как уточнил министр здравоохранения Константин Хальзов, всего за неделю в регионе было выявлено 29 146 случаев ОРВИ. Грипп в области не зарегистрирован. Также фиксируется, что сибиряки заражаются коронавирусом — всего 10 случаев за неделю.

Рост ОРВИ. В Новосибирске на карантин закрыли детсады и классы в школах
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#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Школьники#Школы#Карантин#Эмилия Губарева#Детсады
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