На карантин массово закрывают детсады и школы в Новосибирске

Как уточнил министр здравоохранения Константин Хальзов, всего за неделю в регионе было выявлено 29 146 случаев ОРВИ. Грипп в области не зарегистрирован. Также фиксируется, что сибиряки заражаются коронавирусом — всего 10 случаев за неделю.