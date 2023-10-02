На карантин массово закрывают детсады и школы в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Как доложил губернатору мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в городе продолжают закрывать группы и классы на карантин. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ.
За прошедшую неделю были закрыты на карантин: 28 групп в 22 детсадах, 12 классов в 9 школах. Однако полностью закрытых образовательных учреждений — нет.
Как уточнил министр здравоохранения Константин Хальзов, всего за неделю в регионе было выявлено 29 146 случаев ОРВИ. Грипп в области не зарегистрирован. Также фиксируется, что сибиряки заражаются коронавирусом — всего 10 случаев за неделю.