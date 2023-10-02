Новосибирец, насмерть сбивший телеведущего Лучанского, опять требует «смягчить» срок

В 2020 году Никиту Лазькова приговорили к 6,6 годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом на управление транспортными средствами в течение двух лет. Также он должен уплатить миллион рублей в качестве моральной компенсации вдове Антона Лучанского.