Новосибирец, насмерть сбивший телеведущего Лучанского, опять требует «смягчить» срок

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
«В Первомайский районный суд Новосибирска поступило ходатайство от Никиты Лазькова, осужденного по ч. 4 ст. 264 УК РФ о замене неотбытого наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания — принудительными работами», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
В 2020 году Никиту Лазькова приговорили к 6,6 годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом на управление транспортными средствами в течение двух лет. Также он должен уплатить миллион рублей в качестве моральной компенсации вдове Антона Лучанского.
Стоит отметить, что осужденный уже обращался с аналогичным ходатайством в ту же инстанцию, но тогда судья счел нужным прекратить производство и не удовлетворил просьбу о «мягком» сроке.
В марте 2020 года Никита Лазьков, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на полной скорости сбил телеведущего Антона Лучанского, выходившего из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. Журналист скончался в автомобиле «Скорой помощи».