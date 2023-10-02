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Виновник смертельного ДТП желает комфортной отсидки

Новосибирец, насмерть сбивший телеведущего Лучанского, опять требует «смягчить» срок

2 октября 2023, 09:38
Фото: 1MI
Виновник смертельного ДТП желает комфортной отсидки
В Новосибирске 27-летний Никита Лазьков вновь пытается смягчить себе срок. Уже осужденный за смертельное ДТП сибиряк подал соответствующее ходатайство в судебную инстанцию.
«В Первомайский районный суд Новосибирска поступило ходатайство от Никиты Лазькова, осужденного по ч. 4 ст. 264 УК РФ о замене неотбытого наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания — принудительными работами», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».

В 2020 году Никиту Лазькова приговорили к 6,6 годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом на управление транспортными средствами в течение двух лет. Также он должен уплатить миллион рублей в качестве моральной компенсации вдове Антона Лучанского.

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Стоит отметить, что осужденный уже обращался с аналогичным ходатайством в ту же инстанцию, но тогда судья счел нужным прекратить производство и не удовлетворил просьбу о «мягком» сроке.

В марте 2020 года Никита Лазьков, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на полной скорости сбил телеведущего Антона Лучанского, выходившего из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. Журналист скончался в автомобиле «Скорой помощи».

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#Новосибирск#ДТП#Суд#Гибель#Журналист#Александр Ляхов
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