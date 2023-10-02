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Педагог брала взятки

Преподавательница техникума под Новосибирском брала взятки у студентов за экзамен

2 октября 2023, 09:20
Фото: 1MI
Педагог брала взятки

В Новосибирской области преподавательница техникума пойдет под суд за взятки

В Новосибирской области преподавательница техникума брала взятки со студентов за сдачу экзамена на «отлично». Подробности дела сообщили в прокуратуре региона.

61-летнюю преподавательницу из Кубышева обвиняют в получении взяток. Согласно данным следствия, она с 2018 по 2022 год работала преподавателем и заведующей отделением ветеринарии в сельскохозяйственном техникуме.

В этот период сотрудница учебного заведения лично получала деньги от студентов, которым обещала успешную сдачу промежуточной аттестации по специальности «ветеринарный фельдшер».

При этом студенты не посещали занятия и не проходили обязательный процесс обучения. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Уголовное дело#Студенты#Взятки#Эмилия Губарева#Обучение
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