Преподавательница техникума под Новосибирском брала взятки у студентов за экзамен

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
61-летнюю преподавательницу из Кубышева обвиняют в получении взяток. Согласно данным следствия, она с 2018 по 2022 год работала преподавателем и заведующей отделением ветеринарии в сельскохозяйственном техникуме.
В этот период сотрудница учебного заведения лично получала деньги от студентов, которым обещала успешную сдачу промежуточной аттестации по специальности «ветеринарный фельдшер».
При этом студенты не посещали занятия и не проходили обязательный процесс обучения. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.