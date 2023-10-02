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По словам чиновников, ситуация с бензином нормализуется

Сколько бензина есть в наличии: грозит ли дефицит топлива Новосибирску

2 октября 2023, 04:08
Фото: 1MI
По словам чиновников, ситуация с бензином нормализуется
В региональном правительстве отчитались о ситуации с запасами топлива на нефтебазах Новосибирской области

О запасах топлива на нефтебазах сельхозорганизаций в понедельник, 2 октября, рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. По его словам, запасы дизтоплива составляют 17600 тонн, бензина — 1200 тонн. При этом поставщики стали снижать средние отпускные цены на нефтепродукты.

«Топливо имеется в наличии на всех нефтебазах компании „Газпромнефть“, — описал в целом ситуацию Евгений Лещенко.

Ранее нефтетрейдеры жаловались на убыточную работу и прогнозировали дефицит горючего в регионе. А крупнейший поставщик бензина в Новосибирскую область, компания «Газпромнефть», отказалась комментировать рост цент на ГСМ.

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#Транспорт#Новосибирск#Цены#Бензин
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