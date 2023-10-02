Сколько бензина есть в наличии: грозит ли дефицит топлива Новосибирску

О запасах топлива на нефтебазах сельхозорганизаций в понедельник, 2 октября, рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. По его словам, запасы дизтоплива составляют 17600 тонн, бензина — 1200 тонн. При этом поставщики стали снижать средние отпускные цены на нефтепродукты.