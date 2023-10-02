Стали известны районы Новосибирска, где живет больше всего мигрантов

За восемь месяцев 2023 года правоохранительные органы выявили более 5,5 тысяч нарушений миграционного законодательства. В связи с этим около тысячи мигрантов выслали из России. С 2021 по 2023 годы приняты более 3,5 тысяч решений о запрете на въезд в Россию для нарушителей.