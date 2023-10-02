atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Мигранты едут в Новосибирск для работы

Стали известны районы Новосибирска, где живет больше всего мигрантов

2 октября 2023, 03:25
Фото: Midjourney
Мигранты едут в Новосибирск для работы

В Ленинском районе Новосибирска живет больше всего мигрантов из Средней Азии

Мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана приезжают в Новосибирск в основном для работы по найму, частной цели, учебы, туризма или деловых поездок, о чем сообщили в ГУ МВД региона.

За восемь месяцев 2023 года в Новосибирской области зарегистрировали более 177 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 4 тысячи больше, чем за тот же период в прошлом году.

Наибольшее количество мигрантов приезжает в Новосибирск из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Около 109 тысяч человек приезжают для работы по найму, 39 тысяч — с частной целью, еще есть те, кто приезжает для учебы, туристических поездок или деловых встреч.

Заместитель начальника Управления Внутренних Дел по Миграции Главного Управления МВД России в Новосибирской области Людмила Фоменко отмечает, что наибольшее число мигрантов сосредоточено в Ленинском, Октябрьском, Дзержинском и Кировском районах Новосибирска. Есть также значительное количество мигрантов в Новосибирском, Искитимском районах и в Бердске. Они выбирают эти районы из-за наличия крупных продовольственных рынков и торговых центров, пишет VN ru.

За восемь месяцев 2023 года правоохранительные органы выявили более 5,5 тысяч нарушений миграционного законодательства. В связи с этим около тысячи мигрантов выслали из России. С 2021 по 2023 годы приняты более 3,5 тысяч решений о запрете на въезд в Россию для нарушителей.

Полиция начала проверку после нападения мигрантов на мужчину в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Нелегальных мигрантов накрыли полицейские во время рейда на складе в НовосибирскеВ Новосибирскую область приехали более 9 тысяч мигрантов из Средней АзииЖители Новосибирска потребовали снести незаконное общежитие для мигрантов
#Общество#Новосибирск#Мигранты#Туристы#Миграция#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
28 сентября, 19:12
Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск
28 сентября, 14:40
Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области
29 сентября, 02:26
Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев
29 сентября, 11:13
Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года
28 сентября, 03:20
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
27 сентября, 02:00