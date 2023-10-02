Стали известны районы Новосибирска, где живет больше всего мигрантов

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
За восемь месяцев 2023 года в Новосибирской области зарегистрировали более 177 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 4 тысячи больше, чем за тот же период в прошлом году.
Наибольшее количество мигрантов приезжает в Новосибирск из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Около 109 тысяч человек приезжают для работы по найму, 39 тысяч — с частной целью, еще есть те, кто приезжает для учебы, туристических поездок или деловых встреч.
Заместитель начальника Управления Внутренних Дел по Миграции Главного Управления МВД России в Новосибирской области Людмила Фоменко отмечает, что наибольшее число мигрантов сосредоточено в Ленинском, Октябрьском, Дзержинском и Кировском районах Новосибирска. Есть также значительное количество мигрантов в Новосибирском, Искитимском районах и в Бердске. Они выбирают эти районы из-за наличия крупных продовольственных рынков и торговых центров, пишет VN ru.
За восемь месяцев 2023 года правоохранительные органы выявили более 5,5 тысяч нарушений миграционного законодательства. В связи с этим около тысячи мигрантов выслали из России. С 2021 по 2023 годы приняты более 3,5 тысяч решений о запрете на въезд в Россию для нарушителей.