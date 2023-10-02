Мэр Новосибирска назвал срок завершения ремонта городских дорог осенью-2023

По региональной программе дорожного ремонта, которая финансируется из городского и областного бюджетов в Новосибирске сданы 33 объекта из 38. Продолжается ремонт тротуаров и дорог в частном секторе, все эти работы будут так же завершены до 15 октября, пообещал Анатолий Локоть.