Мэр Новосибирска назвал срок завершения ремонта городских дорог осенью-2023

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске завершен ремонт 19 отрезков автомагистралей. Работы продолжаются на Ипподромской магистрали, проспектах Строителей и Дзержинского, улице Учительской.
«Все в завершающей стадии, асфальтобетон на проезжей части, все слои, в том числе верхний слой, уложены. Остались примыкания, карманы, где-то кусочки тротуаров. До 15 числа мы все работы завершим», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 2 октября.
По региональной программе дорожного ремонта, которая финансируется из городского и областного бюджетов в Новосибирске сданы 33 объекта из 38. Продолжается ремонт тротуаров и дорог в частном секторе, все эти работы будут так же завершены до 15 октября, пообещал Анатолий Локоть.
Неделю назад глава муниципалитета не смог назвать точных сроков окончания дорожного ремонта.