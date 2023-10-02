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Ремонт дорог в Новосибирске из года в год завершают уже под снегом

Мэр Новосибирска назвал срок завершения ремонта городских дорог осенью-2023

2 октября 2023, 05:36
Фото: 1MI
Ремонт дорог в Новосибирске из года в год завершают уже под снегом
Мэр Новосибирска заявил, что «под снег» не уйдет ни один объект дорожного ремонта

В рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске завершен ремонт 19 отрезков автомагистралей. Работы продолжаются на Ипподромской магистрали, проспектах Строителей и Дзержинского, улице Учительской.

«Все в завершающей стадии, асфальтобетон на проезжей части, все слои, в том числе верхний слой, уложены. Остались примыкания, карманы, где-то кусочки тротуаров. До 15 числа мы все работы завершим», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 2 октября.

По региональной программе дорожного ремонта, которая финансируется из городского и областного бюджетов в Новосибирске сданы 33 объекта из 38. Продолжается ремонт тротуаров и дорог в частном секторе, все эти работы будут так же завершены до 15 октября, пообещал Анатолий Локоть.

Неделю назад глава муниципалитета не смог назвать точных сроков окончания дорожного ремонта.

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#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Мэрия
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