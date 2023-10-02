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Парк "Каменка" - экспериментальный проект

В Новосибирске забуксовало строительство парка в пойме реки Каменка

2 октября 2023, 03:50
Фото: t.me/tereshkovaave
Парк "Каменка" - экспериментальный проект

Срок сдачи парка «Каменка» переносят на следующий год

В ходе строительства парка сменился субподрядчик и изменили проект

Работы по благоустройству нового парка в пойме реки Каменка в Дзержинском районе Новосибирска идут с отставанием от плана. Об этом заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в понедельник, 2 октября, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. По его словам, проблемы связаны с тем, что в процессе строительства сменился субподрядчик.

«Осталось выполнить проезды, пешеходные дорожки, природные смотровые площадки, площадки для выгула собак, лестница, игровая и спортивная площадки, освещение, озеленение, малые формы. По проекту будет неисполнение 134 миллиона рублей», — сообщил Архипов.

В текущем году размер неиспользованной областной субсидии, выделенной для строительства парка, составит 50 млн рублей, так же не использовано еще 14 млн рублей, выделенных для проектирования парка «Чербузы» в Советском районе, добавил глава МинЖКХ.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, отставание связано в ошибками, допущенными в проектно-сметной документации.

«Возможно, в этом году мы окончательно не сдадим этот объект и будем рассматривать перенос сдачи на следующий год, чтобы не допускать брака, чтобы качество не пострадало», — сказал глава муниципалитета.

Парк «Каменка» — экспериментальный проект. Это будет первый парк, построенный в пойме реки, которая может резко менять свой уровень в зависимости от дождей и сезона. Ранее предполагалось, что все работы по благоустройству будут завершены в октябре 2023 года.

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#Новосибирск#Парк#Благоустройство#Каменка
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