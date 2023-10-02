В Новосибирске забуксовало строительство парка в пойме реки Каменка

Работы по благоустройству нового парка в пойме реки Каменка в Дзержинском районе Новосибирска идут с отставанием от плана. Об этом заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в понедельник, 2 октября, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. По его словам, проблемы связаны с тем, что в процессе строительства сменился субподрядчик.