В сентябре погрузка на сети ОАО «РЖД» достигла объема 100,9 млн тонн

Posted 2 октября, 18:37
Published 2 октября, 18:37
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Объем грузооборота за сентябрь 2023 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1%, составив 211,4 миллиарда тарифных тонно-километров, тогда как грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время продемонстрировал снижение на 1,7% и составил 261,7 миллиарда тонно-километров.
Погрузка за январь — сентябрь 2023 года, согласно оперативным данным, составила 926,8 миллиона тонн, что на 0,6% превосходит показатели аналогичного периода прошлого года.
Железными дорогами было погружено:
каменного угля — 262,8 миллиона тонн (+0,9% к январю — сентябрю 2022 года);
кокса — 8,6 миллиона тонн (+10,8%);
нефти и нефтепродуктов — 156,7 миллиона тонн (-2,1%);
руды железной и марганцевой — 84 миллиона тонн (-3,1%);
черных металлов — 51 миллион тонн (+1,1%);
лома черных металлов — 10,4 миллиона тонн (+4,1%);
химических и минеральных удобрений — 47,1 миллиона тонн (+3,9%);
цемента — 19,2 миллиона тонн (-2,1%);
лесных грузов — 20,4 миллиона тонн (-17,9%);
зерна — 23,2 миллиона тонн (+42,9%);
строительных грузов — 101,2 миллиона тонн (+0,2%);
руды цветной и серного сырья — 13,6 миллиона тонн (-2,2%);
химикатов и соды — 16,3 миллиона тонн (-5,5%);
промышленного сырья и формовочных материалов — 23,8 миллиона тонн (-0,5%);
остальных, в том числе грузов в контейнерах, — 88,5 миллиона тонн (+5,6%).
С начала 2023 года объем грузооборота вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% и составил 1987,7 миллиарда тарифных тонно-километров, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,1%, составив 2467,2 миллиарда тонно-километров.